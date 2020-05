Primeur in 'Boer zkt Vrouw'-reeks: Boer zkt... Man!

Zondag werd een primeur gelanceerd in de generiek van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home': Tristan zkt… Man! Inderdaad: voor het eerst in de geschiedenis van de 'Boer zkt Vrouw'-reeks gaat een boer op zoek naar een toffe man.

Kijkers kunnen kennismaken met de 25-jarige Tristan in de tweede oproepaflevering op zondag 10 mei om 19.50 uur. Zondag 3 mei bijten eerst de 29-jarige Veerle, de 23-jarige Frits en de 36-jarige David de spits af in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'.

Wie zijn ze? Welke stiel beoefenen de jonge ondernemers? Hoe kijken ze aan tegen het werk en het leven daarbuiten? Hoe ziet hun ideale partner eruit, vanbuiten en vanbinnen? En niet onbelangrijk: wat hebben ze zélf te bieden? Een samenvatting:

Veerle Liesen (29)

Paardenverzorgster en trainster

Dilsen-Stokkem (Limburg)

Over haar werk

Veerle heeft een eigen bevallingscentrum voor paarden dat Het Molenhof heet. Hier brengen mensen hun zwangere merries 10 dagen voor de uitgerekende bevallingsdatum naartoe. Veerle begeleidt de volledige bevalling en volgt het veulen ook de eerste dagen op. Daarnaast doet ze nog inseminaties en staat ze in voor de dagdagelijkse verzorging van de paarden. Naast het bevallingscentrum springt Veerle ook bij op de boerderij van haar ouders. Mama An verzorgt de melkkoeien en het jongvee, papa Luc neemt de akkerbouw voor zijn rekening. Maar als het druk is, rijdt Veerle vaak met de tractor over de velden. Verder geeft ze ook nog 11 uur per week les in het buitengewoon onderwijs. Een bewuste keuze, want Veerle werd prematuur geboren op 29 weken en woog amper 850 gram. Alles kwam gelukkig goed maar de paardenverzorgster beseft dat niet iedereen zoveel geluk heeft en wou iets terugdoen voor kinderen met een beperking.

Over Veerle

Veerle is lief, empathisch, zorgzaam en weet wat ze wil. Ze is dol op paarden - van haar 6de tot haar 28ste deed ze intensief aan jumping - en ze houdt ervan om een weekendje weg te gaan, naar de sauna te gaan, iets te gaan eten of drinken. Ze is een straffe madam die weet van aanpakken, op alle gebied.

Over de liefde

Veerle is sinds april 2019 vrijgezel. Eén keer heeft ze een half jaar samengewoond. Het grootste struikelpunt was tot nu toe de drukte op haar werk, want van april tot en met juni bevallen de meeste paarden en moet Veerle dag en nacht beschikbaar zijn. Ze zoekt dus iemand daar begrip voor kan opbrengen. Haar ideale partner is iemand die weet wat hij wil, zelfzeker en sociaal is, een vlotte babbel heeft, initiatief neemt en net zoals haar van het leven geniet. Haar nieuwe partner moet het zien zitten om op het bedrijf te komen wonen, want ze moet altijd snel bij haar paarden kunnen zijn. Dat kan in alle rust, want Veerle heeft een prachtige nieuwe woning gebouwd naast het ouderlijk huis.

David Franssens (36)

Perenkweker

Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Over zijn werk

David nam in 2003, op zijn negentiende, een bestaande perenkwekerij over en sindsdien heeft hij het bedrijf verder uitgebouwd. Op dit moment heeft hij 60 hectare peren. Die percelen liggen vooral in Beveren en in Sint-Gillis-Waas maar ook net over de grens, in het Nederlandse Breskens, heeft hij grond liggen. Peren kweken is voor David zijn lust en leven. Het was al van jongs af aan zijn droom om fruitteler te worden en de zaken gaan goed. Tijdens de drukste periode eind augustus, begin september worden er op 3 weken tijd maar liefst 2 miljoen kilo peren geplukt.

Over David

David is een lieve man en de zorgzame papa van twee kinderen. In een groep zal hij eerder op de achtergrond blijven, maar hij is een vlotte babbelaar en erg ambitieus. David gaat graag skiën, geniet ervan om naar de kust te gaan, te wandelen en te fietsen en hij maakt graag ruimte voor romantiek: knuffelen, een glaasje cava, een kaarsje,...

Over de liefde

David is sinds 2 jaar single. Daarvoor had hij 12 jaar een vaste relatie. Daaruit heeft hij 2 kinderen: Marie, een dochter van 8 jaar, en Bo, een zoontje van 5. Doorheen de week zijn de kinderen bij zijn ex-partner, in het weekend zijn ze bij David en kan hij al zijn vaderliefde kwijt. David mist een vrouw in zijn leven. Hij vindt het verschrikkelijk om ’s avonds thuis te komen in een leeg huis. Hij mist een goed gesprek en genegenheid. Hij valt op zachtaardige, naturelle vrouwen. Hij wil iemand die begrip toont voor zijn zaak en in een ideaal scenario droomt hij van een partner die samen met hem de perenkwekerij wil runnen. Ondanks dat hij al twee kinderen heeft, sluit hij kinderen met een nieuwe partner zeker niet uit. David hoopt via 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' de ware te vinden zodat hij zich daarna voor 100 % kan focussen op een mooie toekomst. Een toekomst waarin hij een mooi evenwicht kan vinden tussen werk, liefde en familie.

Frits Stevens (23)

Pluimveeboer

Hamont (Limburg)

Over zijn werk

Frits behaalde zijn diploma lasser-monteur, een back-up plan want hij droomde al van kleins af aan om boer te worden. Na zijn studies heeft hij eerst als loonwerker voor een boer gewerkt want tractors en veldwerk interesseerden hem wel. Op zijn 21ste nam hij het pluimveebedrijf van zijn vader over. Dat gebeurde vroeger dan voorzien, want het noodlot sloeg toe toen zijn vader overleed. Het bedrijf kwam op de schouders van Frits terecht, die in avondschool nog 2 jaar landbouw ging studeren en ineens op jonge leeftijd zaakvoerder werd. Hij doet zijn werk met hart en ziel en hij heeft plannen om de zaak nog verder uit te breiden. Momenteel heeft hij 80.000 kippen onder zijn hoede.

Over Frits

Als CEO van zijn eigen bedrijf heeft Frits het druk maar hij maakt graag tijd voor zijn hobby’s. Carnaval vieren is daar één van. Hij is lid van een carnavalsgroep, is een grote supporter van Racing Genk en rijdt op zondag graag met zijn motor. Hij cijfert zich makkelijk weg en zal altijd eerst anderen helpen. Frits is een beetje verlegen als het op vrouwen aan komt en dus komt 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' als geroepen, want nu kunnen vrouwen de eerste stap zetten en zo zelf ontdekken dat de pluimveeboer misschien wel wat schuchter is, maar wel heel erg lief en zorgzaam.

Over de liefde

Sinds 2 jaar is Frits single. Hij is op zoek naar een jonge, vlotte en sociale vrouw die haar eigen ding kan doen, want hij kan het bedrijf perfect alleen runnen. Hij wil een lief en zacht meisje dat ook op haar strepen durft te staan zodat Frits niet te ver gaat in zijn werk. Voor hem is de perfecte relatie er eentje waarin je goed met elkaar kan opschieten en wanneer je mekaar kan loslaten en elkaars interesses kan begrijpen. 'Papa zei altijd: graag zien doe je maar 2 weken, maar overeen komen doe je je hele leven.' Frits wil heel graag een gezin stichten. Zelf vond hij het zalig om als kind tussen de kuikentjes rond te lopen. Hij vindt zichzelf een goede catch omdat hij lief is, tijd wil investeren in de relatie en zich goed kan aanpassen.

