PREVIEW: Wie is Duiker in 'The Masked Singer'?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wie kan raden welke bekende gezichten er achter de maskers zitten, enkel op basis van hun stem? Dat is dé vraag in 'The Masked Singer', de mysterieuze show die vanavond van start gaat bij VTM.

Duiker laat alvast van zich horen in een exclusieve preview uit de eerste show. Daarin brengt Duiker de grote hit 'Dusk Till Down' van Zayn ft Sia. Wie is Duiker echt? Een gokje wagen kan nu al via de Guessing Game op vtm.be.

Het volledige optreden van Duiker en dat van Aap, Otter, Duiveltje, Koningin, Wolf, Monster en Libelle is vanavond te zien in de eerste show van The Masked Singer, om 20.40 bij VTM. Wie wordt als eerste ontmaskerd?

