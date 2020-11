Premier Alexander De Croo wordt 'warme luisteraar' van Radio 2

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Radio 2 viert woensdag de hele dag 'Beste Buren voor De Warmste Week'. Heel de dag laat Radio 2 luisteraars aan het woord die de vlam hangen en het verschil willen maken voor elkaar.

Meteen lanceerde de radiozender ook het concept van de warme luisteraar. Luisteraars die een luisterend oor willen zijn voor wie er nood aan heeft. Niemand minder dan premier Alexander De Croo gaf zich tijdens het programma op om een warme luisteraar te zijn.

Warme luisteraar

Veel mensen hebben in deze donkere tijden nood aan een babbel. Omdat ze eenzaam zijn. Omdat ze als mantelzorger zelf altijd klaar staan voor een ander en af en toe hun hart willen luchten. Omdat ze door een medische aandoening minder buiten kunnen komen... Daarom lanceerde Radio 2 een duidelijke oproep: Heb je een beetje tijd? Heb je een telefoon? Dan kan jij warme luisteraar worden en je als vrijwilliger aansluiten bij één van de bestaande organisaties. Niemand minder dan Alexander De Croo gaf zich al op om warme luisteraar te zijn. De premier draagt het initiatief dan ook een warm hart toe.

Alexander De Croo: 'Heel veel dingen zijn op dit moment gevaarlijk en besmettelijk, maar elkaar eens bellen is dat niet. Er zijn voor elkaar ook niet, dus aarzel niet er te zijn voor elkaar. Heel graag word ik dus warme luisteraar van Radio 2. Kijk ernaar uit om dit te doen, want iedereen heeft nood aan sociaal contact, ook ik. Ik ga deugd hebben van die babbels!'

Niet enkel onze premier maakte bekend warme luisteraar te willen worden. Ook heel wat andere luisteraars reageren enthousiast. Natalie uit Hasselt was ook meteen gewonnen voor het idee: 'Ik hoor al de hele dag de organisaties zich voorstellen en heb me meteen ingeschreven als warme luisteraar. Ook ik wil een luisterend oor zijn voor wie dat nodig heeft.'

Premier De Croo en Natalie willen op die manier het verschil maken voor anderen. Maar dat verschil maken doen de Radio 2-luisteraars op vele manieren. Regina laat weten iedere donderdag boodschappen te doen voor haar buurvrouw die moeilijk te been is: 'Ik lever ze af, doe een babbeltje met haar op veilige afstand en je ziet de dankbaarheid in haar ogen.'

Muziek, tips en tricks

Tijdens 'Beste Buren voor De Warmste Week' gaat David Van Ooteghem, na Cathérine Vandoorne en Peter Verhulst, nog tot 18.00 uur op zoek naar hoe we er voor onszelf én elkaar het beste van kunnen maken. Het resultaat is een hoopgevend programma boordevol fijne muziek en tips en tricks om deze vreemde coronatijden zo aangenaam mogelijk te maken.

Zo gaf Ruben Van Gucht al tips om in beweging te blijven. Jan Verheyen tipte dan weer series en films die je op een herfstige dag kan bekijken. En The Messy Chef stelde gerechten voor waar je samen met je kinderen pret aan kan beleven. Alle hartverwarmende verhalen van buren die zich voor elkaar inzetten en tips vind je terug op radio2.be.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'In deze vreemde coronatijden wil ons Radio 2-team écht het verschil maken voor de vele luisteraars. We informeren niet alleen de luisteraars, maar we willen hen ook graag laten ontspannen, wegdromen en even laten ontsnappen. Daarom plannen we de komende weken leuke initiatieven met de steun van bekende Vlamingen en muzikaal talent. Het is heel fijn om in de Radio 2-app te lezen dat al die inspanningen geapprecieerd worden.'

'Beste Buren voor De Warmste Week' wordt vanaf nu tot kerstavond een dagelijks programma met David Van Ooteghem tussen 16.00 en 18.00 uur op Radio 2.