Play Sports Open zendt als eerste Belgische zender padel competitie uit

Padel is hot! Deze snelst groeiende (racket)sport kende zijn oorsprong in het Mexico van 1969, maar heeft het afgelopen jaar ontzettend aan populariteit gewonnen.

Een sessie op een padel terrein lijkt ondertussen meer gegeerd dan een Tomorrowland ticket, en het is zoeken naar padel-benodigdheden die overal genadeloos uitverkocht zijn. Kan je niet wachten om je padel verslaving te bevredigen, of ben je nu toch wel heel benieuwd waar al die opwinding goed voor is? Geen nood: Play Sports Open zendt als eerste Belgische zender exclusief de World Padel Tour uit.

De matches worden uitgezonden op Play Sports Open, de nieuwe gratis sportzender voor alle Telenet TV-klanten. En dat is best bijzonder: Telenet is hiermee de eerste sportzender die padel matches zal vertonen. Voormalig tennisster Sabine Appelmans en Play Sports commentator Philippe Crols voorzien alle wedstrijden van commentaar. Sabine heeft zelf ook hoge padel ambities: 'Ik heb padel een paar jaar geleden leren kennen via mijn sportclub en uiteraard ook via mijn tennis verleden. Het is een sport waar ik ontzettend veel plezier aan beleef en ik speel toch gemiddeld 3 à 4 keer per week. Padel toernooien zijn vaak heel spannend: je kan op verschillende manieren de bal toch nog terugslaan omdat er wanden zijn. Bovendien wordt de bal vaak uit de kooi gesmashed, er wordt vaak uit de kooi gelopen en dat maakt de wedstrijden spectaculair om naar te kijken - zeker op professioneel niveau!'

Tussen tennis en squash

Padel is een kruising tussen tennis en squash. Zo wordt er in afgesloten padelbaan gespeeld (zoals bij squash) maar moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden (zoals bij tennis). Hierbij mag de bal de wanden van het terrein niet raken. Het is de bedoeling om tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan, maar de bal blijft in het spel als deze eerst de grond raakt en nadien pas één van de wanden. Dat zorgt voor een grotere uitdaging, langere wedstrijden die toch ontzettend dynamisch blijven, en dus meer kijk- en spelplezier.

Toegankelijke, populaire sport

Hoe komt het dat padel zo populair is? Padel wordt meestal in dubbelspel gespeeld (met vier spelers) en is daarom niet alleen een heel sociale sport maar ook relatief corona proof - mits er in de buitenlucht gespeeld wordt. Padel is bovendien ook gemakkelijker dan tennis en dus een zeer toegankelijke, inclusieve sport die ook zeer spannend is om naar te kijken. Ook Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen ziet een mooie toekomst in het verschiet voor de racketsport: 'Tienduizenden sportieve Vlamingen zijn de afgelopen maanden beginnen padellen en dat Play Sports Open nu padel wedstrijden van het allerhoogste niveau uitzendt is best uitzonderlijk. Het is spectaculair om te zien wat professionele padelspelers doen tijdens zo'n toernooien om de rally te winnen: je kan op meerdere momenten tijdens zo'n wedstrijd overtuigd zijn dat het spel afgelopen is, maar toch slaagt men erin de bal in het spel te houden. Dat nu de mogelijkheid bestaat voor padel fans om naar de wereldtop te kijken sluit heel mooi aan bij de ontwikkeling van de sport.'

Kijk naar de finales van alle Open tornooien en Masters tornooien van de World Padel Tour. Deze wedstrijden zijn de belangrijkste matches van de professionele padelwereld. Bekijk ze op de gratis sportzender Play Sports Open op kanaal 11 (het voormalige Telenet-infokanaal). Play Sports Open is exclusief beschikbaar voor alle Telenet TV-klanten sinds 2 februari 2021.

Overzicht van de lente- en zomer toernooien:

Van 19 tot 25 april: de Alicante Open

Van 3 - 9 mei: de Vigo Open

Van 24 - 30 mei: de Santander Open

Van 7 tot 13 juni: de Marbella Master

Van 21 - 27 juni: de Valladolid Master

Van 5 - 11 juli: de Valencia Open

Van 19 tot 25 juli: de Las Rozas Open

Van 2 - 8 augustus: de Malaga Open

Van 13 tot 19 september: de Barcelona Master

Van 20 - 26 september: de Lugo Open