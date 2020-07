Play & Play More highlights augustus 2020

Jordan Peele, de meesterregisseur achter 'Get Out' en 'Us' trakteert ons in dit tweede seizoen van 'The Twilight Zone' op nieuwe onwaarschijnlijke (horror)verhalen.

'The Twilight Zone' is een moderne update van de klassieke en legendarische serie met in elke aflevering een nieuw mysterieus verhaal boordevol spanning, twists en bovennatuurlijke verschijningen.

'The Twilight Zone' Sz 2

Vanaf 1 augustus doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Zet je alvast schrap voor een moordzuchtige super-octopus, een aflevering neergepend door Peele himself – meteen ook één van de beste van seizoen 2 - en Hollywoodsterren die hun opwachting maken zoals Jimmi Simpson, Jenna Elfman en Topher Grace.

'Why Women Kill'

Vanaf 1 augustus doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

3 vrouwen. 3 tijdsperiodes. Eén huis in Pasadena, Californië vormt het centrale element van drie decennia strijd. Drie totaal verschillende vrouwen, proberen elk op hun eigen manier om te gaan met bedrog en verraad. 'Why Women Kill' voelt aan als een soort stijlvol en strak zusje van 'Desperate Housewives'. Dat komt niet als een verrassing als je weet dat Marc Cherry, de 'creator' van deze legendarische serie, ook nu aan de knoppen draait. Als je dan ook nog eens drie formidabele actrices – Lucy Liu, Ginnifer Goodwin en Kirby Howell-Baptiste – in de hoofdrollen hebt, krijg je een ijzersterke serie die goochelt met feelgood, drama, mysterie en spanning.

'Justice 4 All'

Vanaf 17 augustus doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Maak kennis met de grote sterren van de rechtspraak. Er gaat geen dag voorbij op de Vlaamse tv of een programma over de rechtspraak passeert de revue. Toch komt 'Justice for All' met een heel nieuwe invalshoek: het onthutsende dagelijkse (werk)leven van Vlaanderens' topadvocaten. Zeven zwaargewichten van de balie verdedigen potentiële moordenaars, nemen gangsterpraktijken onder handen en komen regelmatig in contact met gevaarlijke drugsbendes.

'Lovecraft Country'

Vanaf 17 augustus, elke maandag een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

J.J. Abrams en Jordan Peele? HBO heeft twee van de meest invloedrijke en belangrijkste regisseurs van het moment weten te strikken voor wat hun nieuwe grote hitserie van het najaar belooft te worden. 'Lovecraft Country' is een horrordrama, gebaseerd op Matt Ruffs gelijknamige boek, waarin we samen met Atticus Freeman – een zwarte man – op zoek gaan naar zijn verdwenen vader in het diepe Zuiden van de Verenigde Staten van de jaren 50. Een roadtrip die niet alleen zeer gevaarlijk is vanwege de Jim Crow-wetten en het racisme in The South, maar ook door angstaanjagende monsters die recht uit een Lovecraft-verhaal zouden kunnen komen.

'Marvel's Agents of SHIELD' Sz 7

Vanaf 31 augustus doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

Terwijl onze Marvel-helden aan een volgende Phase beginnen na talrijke avonturen, komt er met dit zevende seizoen een einde aan de fantastische Marvel-serie en de avonturen van Agent Coulson en zijn formidabele team van 'agents'. 'Agents of S.H.I.E.L.D.' is een perfecte mix van spionnen, superhelden en sciencefiction. De Agents en Coulson belanden in dit seizoen in het New York van 1931. Met de gloednieuwe Zephyr klaar om elk moment een tijdsprong te maken, start voor de Agents een race tegen de klok om uit te zoeken wat er nu juist gebeurd is. Falen is geen optie, want dan komt het verleden, het heden en de toekomst in gevaar.

'Black Monday' Sz 2

Vanaf 1 augustus doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

De 'Wolf of Wall Street', de eighties-versie. De titel van deze serie refereert naar de befaamde 19e oktober van 1987. Op die vrijdag beleefden de beurzen van Wall Street een van hun zwartste dagen ooit. In de nasleep van de grootste beurscrash ooit, zijn Dawn en Blair nu de bazen van The Jammer Group. Maar het leven aan de top is geen pleziertrip. Zeker niet als je altijd op je hoede moet zijn voor Mo – een verrukkelijke Don Cheadle – die op de vlucht is met Keith. Wie zal de verantwoordelijkheid opnemen voor de crash? Wie zal moeten brommen voor de moorden?

'L'immortale'

Vanaf 1 augustus

Première op 1/08 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

De grootste box office hit in Italië. Zelfs het wereldwijde fenomeen 'Frozen II' moest nederig buigen voor deze prequel op 'Gomorra'. Marco D’Amore heeft als hoofdrolspeler én regisseur de touwtjes stevig in handen in deze 'biopic' over Ciro di Marzio, de 'onsterfelijke'. Terwijl hij na een schietpartij het donkere water van de Golf van Napels in tuimelt, komen de herinneringen naar boven: de verwoestende aardbeving in 1980, zijn leven als een wees, de eerste diefstalletjes, de bloedige bendeoorlogen. Ciro gaat elke uitdaging aan in een wereld waarin onsterfelijkheid zijn noodlot is.

'F.C. De Kampioenen' 4

Vanaf 15 augustus

Première op 15/08 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Dertig jaar na de start van het Vlaamse fenomeen blijft 'F.C. De Kampioenen' een absolute 'crowdpleaser'. Families, kinderen en zelfs tieners lopen massaal storm voor de dolkomische taferelen van Ronaldinho, Boma, DDT, Fernand, Bieke, Carmen en Xavier. In deze film draait alles rond de lancering van de Viva Boma-worst, een duivels plannetje van Fernand en DDT om de Kampioenen een hak te zetten en de toekomst van Ronaldinho. De vierde film was een schot in de roos en groeide uit tot een Vlaamse blockbuster met meer dan 500.000 bioscoopgangers.

'The Farewell'

Vanaf 22 augustus

Première op 22/08 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Voorlopig de beste film van 2020. Regisseur Lulu Wang haalde inspiratie uit haar eigen familie voor dit tragikomische pareltje dat ze eerder al vertelde in de populaire podcast 'This American Life'. Billi – een weergaloze ingetogen vertolking van rapper Awkwafina ('Crazy Rich Asians') is een Amerikaanse van Chinese afkomst. Wanneer ze te horen krijgt dat haar geliefde groomoeder Nai Nai, die in China woont, terminale longkanker heeft, stort haar wereld in. De familie besluit het slechte helemaal niet te vertellen aan de grootmoeder en organiseert een huwelijk om iedereen nog voor een laatste keer samen te brengen. 'The Farewell' is een zeldzaam emotioneel drama over tradities, relaties en culturen, boordevol prachtige personages, schitterende momenten en ontroerende taferelen.

'Yummy'

Vanaf 28 augustus

Première op 28/08 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Griezel en gruwel in de eerste Vlaamse zombiefilm. Kijk deze film niet met een wit hemd of t-shirt, want zelfs het meest krachtige wasproduct krijgt die bloedspetterregen er niet meer uit. ‘Yummy’ is een orgie van bloed, geweld en humor waarin een jong koppel afreist naar een goedkoop Oost-Europese ziekenhuis voor plastische chirurgie. Wat volgt is een gruwelijk (grappige) nachtmerrie van een trip naar hel, met hoofdrollen voor Maaike Neuville, Bart Hollanders, Clara Cleymans en Tom Audenaert.

'Dark Waters'

Vanaf 16 augustus

Première op 16/08 om 21.00 uur op Play More Cinema. Doorlopend beschikbaar in de TV-theek.

Na 'Spotlight' schopt Mark Ruffalo ons nog maar eens een geweten. De uitstekende acteur kruipt voor dit waargebeurde rechtbankdrama in de huid van advocaat Robert Bilott. Hij durft het aan om de degens te kruisen met chemiereus DuPont, rond het gebruik van stoffen waarvan bekend was dat ze schadelijk waren voor mens en natuur. Niemand minder dan Todd Haynes, die eerder pareltjes maakte als 'Far from Heaven' en 'Carol', is de verrassende regisseur van dit uitmuntende drama, gebaseerd op het New York Times-artikel 'The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare'.