Peter Van de Velde stopt even met 'Thuis'

Foto: Eén - © VRT 2019

Binnenkort is Peter Van de Velde even niet te zien in 'Thuis' omdat hij voorrang geeft aan zijn rol in de musical 'Daens'. Van de Velde zou zes weken niet te zien zijn in de populaire En-soap.

In de musical 'Daens' vertolkt Van de Velde de hoofdrol en dat valt moeilijk te combineren met opnames voor 'Thuis'. Daarom wordt hij even uit het verhaal geschreven. Dat is niet de eerste keer, ook in 2018, toen de acteur meespeelde in de musical '40-45', nam hij even afscheid van zijn rol in 'Thuis'.



Bron: Het Nieuwsblad