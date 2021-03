Overleven MNM-dj's Sander Gillis en Laura Govaerts een week in het bos?

Deze maandagochtend begon net iets anders dan anders voor MNM-dj's Sander Gillis & Laura Govaerts. Ze werden door hun collega's van 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave uit bed gehaald en naar een bos gebracht.

Daar kregen ze van Vlaams minister Zuhal Demir een opmerkelijke opdracht: een week overleven in het bos mét hulp van de MNM-luisteraars. Alle luisteraars kunnen vanaf nu via de MNM-app met de hashtag #bos de dj's steunen, want in het bos is er voorlopig nog niets: geen voedsel, geen drank en geen slaapplek.

Expeditie 'Gillis & Govaerts'

Per uur dat dj's Sander en Laura het volhouden in het bos sparen ze 25 bomen bij elkaar. Het doel is het een week vol te houden en zo een nieuw bos van 2500 bomen bij elkaar te sparen, dat in het najaar ook effectief aangeplant zal worden. Maar dat volhouden zal dus enkel lukken met hulp van de luisteraars, die in ruil voor wat ze aanbieden hun favoriete song op de radio krijgen.

Sander Gillis: 'Een week overleven in het bos, ik heb hier zoveel zin in! Net zoals vroeger op kamp met de jeugdbeweging. Alleen hebben we nu nog niks voor in ons kamp, dus ik ben heel benieuwd naar alle hulp van de MNM luisteraar. Dus euhm, als je een tent voor ons hebt liggen, laat snel iets weten!'

Laura Govaerts: 'Dit gaat een spannende week worden, met in totaal 2500 bomen om bij elkaar te sparen. Ik hoop echt dat we het kunnen volhouden, want zo'n eigen MNM-bos lijkt me heel mooi.'

Elke boom telt

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: 'Vlaanderen staat voor een grote uitdaging om 4000 ha extra bos te realiseren en ik ben blij dat we op de helpende handen van Laura en Sander kunnen rekenen. Ik hoop in eerste instantie dat ze dit grote avontuur goed doorkomen, maar uiteraard ook dat ze in hun opzet slagen. Elke boom telt en de 2500 bomen van het 1 ha grote MNM-bos zijn meer dan welkom. Samen maken we Vlaanderen groener!'

Jeroen Denaeghel, Agentschap voor Natuur en Bos: 'Meer en betere natuur voor iedereen, daar gaat Natuur en Bos voor. Dat MNM met deze actie zijn luisteraars dichterbij de natuur brengt en samen met hen het MNM-bos zal aanplanten, kunnen we dus alleen maar toejuichen. Hopelijk volgen anderen dit goede voorbeeld. Want je eigen bos planten en het een naam geven is nooit zo makkelijk geweest.'

Volg de expeditie een hele week live op MNM

Lukt het Sander en Laura om 2500 bomen te verzamelen? Volg 'Expeditie Gillis & Govaerts' de hele week op MNM en MNM.be. Sander en Laura brengen meerdere keren per dag verslag uit op de radio van 12.00 tot 13.00 uur, van 16.00 tot 18.00 uur en van 22.00 uur tot middernacht. Op vrijdag 2 april is er de niet te missen finale ontknoping van 6.00 tot 18.00 uur op MNM.