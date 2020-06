Over en uit voor 'De Buurtpolitie'?

Foto: VTM - © DPG Media 2019

VTM heeft voorlopig nog geen nieuwe afleveringen besteld van het succesvolle 'De Buurtpolitie'. Verschillende acteurs maken zich daar ongerust over. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Er zijn momenteel zo'n 800 afleveringen van 'De Buurtpolitie'. VTM heeft dus uitzendingen genoeg om het programma te blijven (her)uitzenden. En de zender had al aangegeven voorlopig geen nieuwe afleveringen te bestellen. Maar verschillende acteurs vrezen dat er hierdoor definitief een einde aan de reeks komt.

Dempsey Hendrickx, die er pas vorig jaar bijkwam, heeft in zijn hoofd al afscheid genomen van 'De Buurtpolitie'. 'Ik ben al blij dat ik weer wat boekingen krijg voor presentatie-opdrachten en stemmenwerk. Maar op 'De Buurtpolitie' reken ik niet meer, in feite', aldus de acteur in Dag Allemaal.

De enige die zich vermoedelijk geen zorgen maakt over zijn verdere carrière is Andy Peelman. Naast 'De Buurtpolitie' doet hij ook ander tv-werk. Voor sommige, minder bekende, acteurs zou het verdwijnen van de populaire serie echter wel een financiële aderlating kunnen zijn.

Bron: Het Nieuwsblad-Dag Allemaal