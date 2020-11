OUTtv nomineert Paus en Petra De Sutter voor meest LHBT+-vriendelijke mediapersoonlijkheid

Naar traditionele gewoonte reikt de Vlaamse tv-zender OUTtv eind dit jaar de OUT Media Award uit aan de persoon die de LHBT+ -gemeenschap op een positieve manier onder de aandacht bracht in de Vlaamse media.

OUTtv maakt vandaag de zeven genomineerden voor 2020 bekend op haar website. De opmerkelijkste van deze zeven nominaties is ongetwijfeld paus Franciscus.

De Vlaamse genomineerden voor de jaarlijkse OUT Media Award zijn dit jaar o.a. Petra De Sutter als allereerste transgender vicepremier van België, onderneemster Jitske Van de Veire als woordvoerster voor de LHBT+-organisatie Wel Jong Niet Hetero, 'Blind Getrouwd' kandidaten Christophe Ramont en Nick Laenen, 'Boer zkt. Vrouw' kandidaat Tristan Swennen en uroloog Piet Hoebeke die met zijn boek 'Gender in de blender' zowel cis- als transpersonen informeert en helpt om ieders echte seksuele identiteit te ontdekken. Maar de meest opvallende persoonlijkheid in het rijtje van de genomineerden voor de OUT Media Award 2020 is paus Franciscus. De paus is eveneens de enige niet-Vlaming die dit jaar genomineerd werd.

'De nominatie van paus Franciscus is gemakkelijk te verklaren', legt Marc Putman, CEO van OUTtv Europe, uit. 'De kerkvorst heeft dit jaar in een documentaire een sterk statement gemaakt waarbij hij achter geregistreerde partnerschappen voor homoseksuelen staat. Hij stelt dat LHBT+-personen het recht moeten hebben om een gezin te vormen. Hij vindt dat ze bij wet een samenlevingscontract moeten kunnen afsluiten zodat ze wettelijk beschermd zijn', aldus Putman.

'De paus neemt hierbij een positie in die afwijkt van de traditionele opvattingen van de katholieke kerk en dat geeft ook voor heel wat gelovige LHBT+-personen in Vlaanderen enorm veel steun', vult OUTtv-gezicht Jens Geerts aan. 'Zelf ben ik atheïst. Ik zou nooit op de paus stemmen omdat ik het een moeilijke combinatie vind: behoren tot de LHBT+-gemeenschap én gelovig zijn. Maar als ik zie hoeveel het nieuwsbericht over de paus eerder dit jaar gedeeld werd op sociale media, begrijp ik zijn nominatie wel. In Vlaanderen worden nog steeds heel wat LHBT+-personen gelovig opgevoed. Ze krijgen waarden mee van hun ouders en grootouders die zeer cis- en heteronormatief gericht zijn en haaks staan op hoe ze zich vanbinnen voelen. Voor deze LHBT+-mensen is het leven een dagelijkse worsteling, waarbij kiezen tussen de ideologie van hun familie en eigen identiteit vaak een tweestrijd is. De recente uitspraken van de paus zijn dus een mooie tussenweg', vervolgt Geerts.

'Ondanks de Bijbel homoseksualiteit duidelijk verwerpt, steekt de paus alsnog een hand uit naar LHBT+-personen en dat is uitzonderlijk. Een leider van de katholieke kerk die niet stigmatiseert en veroordeelt: je kan je niet voorstellen hoe belangrijk dat is. De verklaring van de paus, die de moeite doet om de LHBT+ -gemeenschap niet te marginaliseren, kan een enorme stap zijn voor gelijke mensenrechten. En het is die stap die we in de verf willen zetten. Natuurlijk is er nog veel werk aan de winkel, maar als wij voldoende aandacht geven aan deze stap, is een volgende misschien weer mogelijk', besluit Geerts.

De prijs voor meest LHBT+-vriendelijke mediapersoonlijkheid van het jaar is een eervolle titel en werd eerder al uitgereikt aan o.a. ex-Songfestivalwinnaar Conchita Wurst, voormalig Belgisch premier Charles Michel, K3, Bo Van Spilbeeck en 'Belgium's Got Talent'-kandidaat Lola McQueen, die vorig jaar zijn award overhandigd kreeg van de Amerikaanse superster Vanessa Vanjie Mateo, bekend van RuPaul's Drag Race (de meest Emmy-bekroonde reality-wedstrijdshow in de tv-geschiedenis).

Vorig jaar brachten meer dan 1.500 Vlamingen hun stem uit. Stemmen op de genomineerden van 2020 kan tot en met 11 december via de website www.out.tv. De winnaar wordt eind dit jaar uitgeroepen.