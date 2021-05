OUTtv-community zegt dat Malta Songfestival wint!

Malta wint dit jaar het Eurovisiesongfestival met het liedje 'Je Me Casse'. Althans, als het van de holebi- en transgemeenschap afhangt. De tv-zender OUTtv hield hiervoor een grootschalige bevraging binnen de Europese holebi- en transgemeenschap waaraan meer dan 7.500 mensen deelnamen.

De OUT Music Award werd in 2010 in het leven geroepen en opvallend: sindsdien werden zes van de tien favoriete liedjes binnen de holebi- en transgemeenschap ook effectief de winnaar van het Songfestival.

'Het is geen geheim dat het Eurovisiesongfestival ieder jaar weer op heel wat 'LGBT+ votes' mag rekenen. Daarom heeft de OUT Music Award ook een grote relevantie', stelt Jens Geerts, Songfestivalexpert en gezicht van OUTtv. 'Ook de organisatie weet dat deze doelgroep een belangrijk onderdeel vormt bij het succesverhaal van het festival. De LGBT+-gemeenschap heeft nu eenmaal goede voeling met Songfestivalmuziek. Dit jaar gaat de award naar Destiny van Malta. Haar populariteit is mede te wijten aan het feit dat Destiny de LGBT+ gemeenschap openlijk omarmt, in 2015 al eens het Junior Songfestival gewonnen heeft en haar nummer een vrolijk feestnummer is over 'female empowerment', een zeer actueel thema', aldus Geerts.

Onder de bevraagden zaten ook voormalig Eurovisiedeelnemers zoals Axel Hirsoux (België 2014), Ronnie Tober (Nederland 1968), Krista Siegfrids (Finland 2013) en zelfs Stefania, die dit jaar deelneemt namens Griekenland. 'Malta wint volgens onze bevraging, maar toch is het dit jaar zeer moeilijk te voorspellen wie de echte winnaar zal worden', gaat Jens verder, 'Er zijn vele topfavorieten dit jaar zoals Frankrijk, Italië, Zwitserland, IJsland, Bulgarije,... De winnaar zou dit jaar, net zoals in 2016 het geval was met Oekraïne, wel eens uit een zeer onverwachte hoek kunnen komen', legt Jens uit, 'Wat zeker is: België zal het hoogstwaarschijnlijk niet worden. We mogen al zeer blij zijn als we de finale halen. Dat is ondertussen ook al van 2017 geleden. Maar ook dat is afwachten want volgens de bookmakers zou België dit jaar op een twaalfde plek stranden in een sterke eerste halve finale en enkel de tien eerste landen kwalificeren zich voor de finale op zaterdag 22 mei.'

Winnares Destiny reageert verheugd op haar overwinning, duidelijk geraakt met de steun van de LGBT+ gemeenschap. In het OUTtv-programma 'Rotterdam Calling' bedankt ze aanstaande woensdag om 20u haar fans: 'Jullie steun betekent veel voor me en brengt vreugde aan de mensen die mijn Eurovisie-deelname steunen.'

Voormalig winnaars van de OUT Music Award zijn onder anderen Duncan Laurence (2019), Netta (2018), Måns Zelmerlöw (2015), Emmelie de Forest (2013), Loreen (2012) en Lena (2010). De Europese gay-lifestyle tv-zender besteedt traditioneel veel aandacht het Eurovisie Songfestival met programma’s als 'Krista’s Road to Eurovision', de 'ESC Top 250', de Eurovisiefilm '12 points' en documentaires over de artiesten die deelgenomen hebben aan het festijn. OUTtv is als de Eurovisiezender met meer dan 150 uur aan Eurovisieprogramma’s deze maand gratis bij alle tv-operators in België te ontvangen.

LGBT+ staat voor Lesbisch, Gay, Bi en Transgender. De 'plus' is inclusief en heeft betrekking tot personen met een andere genderidentiteit, biologische geslacht of seksuele oriëntatie zoals aseksueel, interseksueel, panseksueel, queer, questioning,... De 'plus' heeft ook betrekking op iedereen die actief een bondgenoot (of ally) vormt voor LGBTQ+ personen, ongeacht zijn, haar of hun geslacht, seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit.