Oud-directeur van de BRTN Jan Ceuleers overleden

Jan Ceuleers (85) is overleden. Dat meldt VRT NWS. Ceuleers was jaren directeur televisie bij de BRTN, de voorloper van de VRT.

Ceuleers was van 1989 tot en met 1996 directeur televisie bij de toenmalige BRTN. In die jaren moest de openbare omroep opboksen tegen het succes van VTM, de eerste commerciële tv-zender in Vlaanderen. In 1996 werd hij opgevolgd door Piet Van Roe.



Voordien was Ceuleers Wetstraatjournalist voor radio en televisie. Hij presenteerde 'Confrontaties', de voorloper van 'De 7de Dag'. Na zijn pensioen was hij nog voorzitter van de regionale zender ROBtv en de cultuurraad van Vlaams-Brabant.



Ceuleers was getrouwd met Rachel Frederix die we in Vlaanderen nog kennen als omroepster bij de BRT.