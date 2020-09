Opschudding in 'Love Island': Casa Amor schudt koppels en harten grondig door elkaar

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Casa Amor bleek de ultieme test voor de 'Love Island' koppels: de 'Love Island' kaarten werden vanavond, maandag 28 september, grondig door elkaar geschud.

Sommige koppels namen zware beslissingen, nieuwe koppels werden gevormd en andere koppels bleven overeind.

Vanavond keerden de mannen terug uit Casa Amor, al dan niet met een nieuwe dame aan hun zijde. We zagen als eerste hoe liefdeskoppel Remco & Imen voluit voor elkaar kozen. Wanneer het de beurt is aan Eilish gebeurt wat zij niet zag aankomen: Gianni komt terug van Casa Amor met Fabiënne. Ook Giuliano zag zijn Feline zitten met nieuwkomer Koen. Vooral Raphaëlla kreeg de grootste shock te verwerken: terwijl zij smoorverliefd is op Mattheüs, koos Mattheüs ervoor om na Casa Amor een koppel te vormen met de nieuwe Nederlandse Jaimy. Omdat Raphaëlla niemands tweede keuze wil zijn, kiest ze er voor om 'Love Island' met opgeheven hoofd en een gebroken hart te verlaten.

Best bekeken online reeks van het najaar

Al vier weken lang zoeken Nederlandse en Vlaamse singles samen met Viktor Verhulst en Holly Mae Brood naar hun liefdesmatch op 'Love Island'. Die zoektocht wordt gretig gevolgd in Vlaanderen. Vooral online scoren de Islanders enorm goed en groeit 'Love Island' stevig door met 10% t.o.v. het eerste seizoen vorig jaar. Ondertussen haalt de reeks in totaal al 2.146.000 views, zowel voor de volledige afleveringen als voor de extra content op de verschillende kanalen.

'Love Island' is daarmee online veruit de best bekeken reeks van het moment. 'Love Island' is een echte hit bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar en heeft een opvallend jong, eerder vrouwelijk profiel: maar liefst driekwart van die moeilijk te bereiken doelgroep volgt het reilen en zeilen van de Islanders online. En ook op televisie – gemiddeld 230.000 kijkers - heeft 'Love Island' het hoogste aandeel jongeren.

Nog 2 weken te gaan, wie worden de winnaars van Love Island 2020? Eén ding is zeker: Casa Amor schudde de koppels en harten grondig door elkaar, en zag Islander Raphaella vertrekken. Het worden een bijzonder spannende en emotionele laatste twee liefdesweken.

'Love Island', elke dag om 21.30 op VIJF.