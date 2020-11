Opschudding in 'Familie': Albert wil scheiden!

De mond van veel kijkers viel vrijdag ongetwijfeld open van verbazing toen Albert op het einde van de aflevering de Jan & Alleman binnenstapte en de zin 'Ik wil scheiden!' uitsprak. Dat had echt niemand zien aankomen.

Anna (Annie Geeraerts) en Albert (Ray Verhaeghe) zijn al 30 jaar een koppel in de serie. In het echte leven zijn ze beiden 94 jaar. In 'Familie' is de Bomma altijd diegene die het hooge woord voert, ze is nors en kordaat, ook tegen haar man. En de goedlachse Albert liet al die jaren maar begaan. Echter barstte deze week de bom toen tijdens een gesprek bij Jan (Jef De Smedt) Anna Albert toesnauwde: 'Gij moet zwijgen, want gij zijt niet van de familie'.

En dat was voor Albert de druppel die de emmer deed overlopen. Hij besluit om van Anna te scheiden en stapte dus vrijdag het café van Jan binnen met een reiskoffer in de hand. Het ziet er naar uit dat hij volgende week al een advocaat onder de arm neemt om de echtscheiding in gang te zetten. Maar laat Anna dat gebeuren? Uiteraard niet. In eerste instantie is ze geschokt door de onverwachte beslissing van haar man. Maar ze is vooral ook boos op hem. En ze is vastbesloten om zich niet zonder slag of stoot gewonnen te geven.

De fans van de Bomma en Albert kunnen alvast op het puntje van hun stoel gaan zitten, want er komen ongetwijfeld spannende tijden aan. En benieuwd of de fans zich ook in kampen zullen verdelen? Kamp Bomma of Kamp Albert. We zullen het zien!



