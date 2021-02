Opnames van 'Château Planckaert' weer gestart

Foto: Eén - © VRT 2020

Er beweegt weer wat op het domein van de Planckaerts in Frankrijk. Na een pauze als gevolg van corona, zouden de opnames weer gestart zijn. Althans dat doet een Instagram-post van klankman Pascal Braeckman vermoeden.

Eerder had Pascal Braeckman al laten weten dat de opnames van het nieuwe seizoen van 'Château Planckaert' werden stilgelegd omdat de kinderen van de familie bij terugkomst in quarantaine zouden moeten gaan. Daardoor zouden ze niet naar school kunnen. Dus verkoos de familie om tijdelijk niet naar Frankrijk af te reizen. Hierdoor werden de verbouwingen, en dus ook de tv-opnames tijdelijk on hold gezet.

Ondertussen heeft ook de VRT laten weten dat er in Frankrijk weer opgenomen wordt. Er zou eerstdaags zelfs nieuws komen over wanneer de nieuwe afleveringen zullen uitgezonden worden.

Eind vorig najaar keken elke week minstens anderhalf miljoen mensen naar de afleveringen van de verbouwingperikelen van de Planckaert-clan. Fans kunnen dus stilaan beginnen aftellen en hopen op nieuwe afleveringen.

Bron: hln.be



