Opnames kerstspecial 'F.C. De Kampioenen' gestart

Vrijdag zijn de opnames gestart voor de kerstspecial van 'F.C. De Kampioenen'. En dat is iets waar heel Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt. De éénmalige nieuwe aflevering wordt een eerbetoon aan Johny 'Xavier' Voners die eerder dit jaar overleed.

Het oorspronkelijke plan was om de dertigste verjaardag van 'F.C. De Kampioenen' te vieren met acht nieuwe afleveringen. Maar toen overleed de 74-jarige Johny Voners dit voorjaar aan de gevolgen van kanker. En dus was het onzeker of er überhaupt nog iets nieuws van de populairste voetbalploeg van het land zou gemaakt worden.

Een nieuwe reeks zag de cast alvast niet zitten. Toen rijpte het plan om een kerstspecial te maken, een eenmalige aflevering van 'F.C. De Kampioenen' als ultiem eerbetoon aan Johny Voners. An Swartenbroex (Bieke) schreef het scenario. En donderdag liet ze op haar Instagram Stories weten dat de opnames vrijdag zouden beginnen.

De special van 'F.C. De Kampioenen' is in de eindejaarsperiode te zien op Eén.



