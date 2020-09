Ook Joe-dj Born was (bijna) slachtoffer van 'Eveline'

Foto: Joe - © MEDIALAAN 2017

Joe-dj Born Crain vermoedt dat hij maanden geleden ook al werd benaderd door de mysterieuze 'Eveline' die Peter Van de Veire, Sean Dhondt en Stan Van Samang in de val wist te lokken. Dat vertelde hij donderdag in de ochtendshow van Sven Ornelis en Anke Buckinx.

Born vertelde dat hij via Instagram werd benaderd door een zekere 'Eve'. Ze spraken elkaar een paar keer kort via de app en Born kreeg een paar foto's en filmpjes toegestuurd die weinig aan de verbeelding overlieten. Kort daarop blokkeerde hij 'Eve'.

Naar eigen zeggen is Born Crain nooit in de verleiding gekomen om zelf iets te sturen of om op de insinuaties van 'Eve' te reageren. En hij zegt ook dat hij het gesprek aan zijn echtgenote heeft getoond. Ze hebben zelf nog even gezocht wie eventueel achter de zogenaamde 'Eve' zou zitten, maar dat heeft niets opgeleverd.

Het verhaal van Born Crain bevestigt het vermoeden dat Peter Van de Veire, Stan Van Samang en Sean Dhondt niet de enigen zijn die zijn benaderd in dit catphishingverhaal. Of er ook anderen effectief in de val zijn gelopen, is vooralsnog niet bekend gemaakt.

