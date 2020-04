Onverwachte dode én ontvoering: 'Familie' eindigt week met dubbele portie suspense

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Verbazing op de gezichten van de honderdduizenden 'Familie'-kijkers vanavond. Zij gaan het verlengde paasweekend in met een dubbele portie suspense.

De aflevering eindigt immers met een spannende ontvoering én met een onverwachte dode. Die dode is Alex, het personage dat vertolkt wordt door Dorien Reynaert. Alex zocht vanavond haar bazin Florianne (Myriam Bronzwaar) op om haar schulden af te betalen en zo definitief een streep te trekken onder haar verleden als luxe-escorte. Die confrontatie mondde echter uit in een drama. Alex tuimelde van het balkon en stierf in de armen van haar liefde Cédric. Wat is er gebeurd en wie of wat is verantwoordelijk voor haar dood?

Ook de hoogzwangere Hanne (Margot Hallemans) deed de spanning oplopen. Zij was ten einde raad door het helse lawaai van haar buurman Tony (Jeroen Van Dyck) en drong zijn huis binnen om hem tot stilte te manen. Hanne deed er een gruwelijke ontdekking en trof de doodsprentjes aan van de vele bejaarden die door de schuld van Tony overleden zijn. Die ontdekking brengt ook Hanne in gevaar, want Tony is niet van plan om haar zomaar te laten vertrekken...

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.