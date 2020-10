Ontdek nu al de stem van Suikerspin! - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Ze is sugarsweet, energiek en bijzonder kleurrijk. Maar hoe haar echte stem klinkt, is voor de kijkers van 'The Masked Singer' nog een groot geheim. Welk bekend gezicht schuilt er achter het masker van Suikerspin?

De nieuwe 'Masked Singer' zingt vrijdag 2 oktober om 20.40 uur voor het eerst voor Vlaanderen en opent de show in een duel tegen Otter. Haar bijzondere stem verbaast iedereen meteen en doet de speculaties oplaaien. Wie is Suikerspin echt?

Zo maakt Suikerspin vrijdag haar opwachting in 'The Masked Singer':

Vorige week waren 1,5 miljoen kijkers op de afspraak, waardoor 'The Masked Singer' een marktaandeel van 64,5% wegkaapte in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 71,1% in de jongere doelgroep VVA 18-44 (live+uitgesteld). Het werd hierdoor de best bekeken VTM-dag in 5 jaar!



Lees ook: