Ontdek hier het kerstaanbod van Eén

Ontdek hier het kerstaanbod van En

Foto: Eén - © VRT 2020

2020 was een bijzonder jaar. Daarom wil En het deze eindejaarsperiode extra gezellig maken in de Vlaamse huiskamers, met een aanbod vol kerstspecials, muziek en humor.

Want er zijn gelukkig nog zekerheden: het wordt een warm eindejaar bij Eén.

Zo kunnen alle Vlamingen weer kookinspiratie opdoen met het nationale kerstmenu van Jeroen Meus en met 'Dagelijkse Winterkost'. Kerstmis vier je samen met de 'Kampioenen' en op Nieuwjaar nodigt de familie Planckaert je uit in 'Château Planckaert'. Een terugblik op het afgelopen jaar krijgen we dan weer in het jaaroverzicht van VRT NWS. Wie nood heeft aan ontspanning, kan genieten van de kerstspecial van 'Merci voor de Muziek' of het nieuwe jaar al lachend ingaan met de eindejaarsconference van Kamal Kharmach.

Natuurlijk is er de hele kerstvakantie lang een nieuw seizoen van 'Vrede op Aarde' met Sven de Leijer. Op 23 december blaast de populairste dagelijkse fictiereeks van Vlaanderen 25 kaarsjes uit. Sven de Leijer zet 'Thuis' die dag in de bloemetjes in een speciale uitzending van 'Vrede op Aarde'. En Eén viert ook een andere mijlpaal: in de special '30 Jaar Samson & Gert' wordt oerbaasje Gert uitgewuifd. En 'Iedereen Beroemd' brengt de hele vakantie lang de beste reportages en verhalen van het afgelopen jaar.

Ontdek hieronder de speciale uitzendingen tijdens de kerstvakantie bij Eén:

'Vrede op Aarde' - vanaf maandag 21/12 de hele kerstvakantie lang

Tijdens de kerstvakantie blikt Sven de Leijer in 'Vrede op Aarde' weer terug op het voorbije jaar. Inclusief een bekende jury onder wie Maaike Cafmeyer, Jan Peumans en Elodie Ouédraogo, een Ardense chalet en felbegeerde awards. Wie feestdagen zegt, zegt warme hapjes, cadeaubonnen en lauwe cava. Maar de belangrijkste kersttraditie is natuurlijke 'Vrede op Aarde' op Eén. Ook na dit moeilijke 2020 serveert Sven de Leijer met zijn jaaroverzicht kerstsfeer en gezelligheid à volonté in de Vlaamse huiskamers.

In tien afleveringen blikt Sven met telkens drie boeiende praatgasten terug op 2020, een jaar dat net iets anders is gelopen dan verwacht. Wie echter goed kijkt, zal zien dat er ook dit jaar redenen genoeg waren om te geloven in vrede op aarde. Zo was 2020 een erg bijzonder televisiejaar. Journaals waren een eindeloze stroom van cijfers en curves, tv-programma’s moesten zich heruitvinden en onbekende virologen werden bekende Vlamingen. Sven heeft het allemaal met veel plezier en oog voor detail bekeken. Hij beschouwt het dan ook als zijn plicht om die karrenvracht aan opmerkelijke beelden met de kijker te delen.

Met Luc Haekens stuurde 'Vrede op Aarde' dit jaar een ervaren reporter op pad, om een helpende hand te bieden aan wie het nodig had. Luc was erbij op de belangrijke momenten: hij leidde een erg moeilijke moederdag in goede banen, was tijdens de hittegolf de steun en toeverlaat van de badgasten aan zee, gaf het wielerpeloton een snelcursus over koersen in de herfst en zorgde toen het even mocht voor het nodige vertier in een dorp zonder bier.

'Vrede op Aarde-awards

Voor de prestigieuze 'Vrede op Aarde'-awards trekt Sven naar goede gewoonte met een select gezelschap naar de Ardennen. Om te debatteren over de belangrijke en iets minder belangrijke personen, gebeurtenissen en thema’s van 2020. Wat was dé uitspraak van het jaar? Wie beging de grootste coronaflater? Welk evenement werd dit jaar het meest gemist? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord door een even uiteenlopende als sprankelende jury: actrice Maaike Cafmeyer, comedian Kamal Kharmach, Miss België Celine Van Ouytsel, jazzpianist Jef Neve, Olympisch kampioene Elodie Ouédraogo, voetballegende Wesley Sonck, wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel en tv-maker Jonas Geirnaert. Zij bepalen onder leiding van ‘voorzitter voor het leven’ Jan Peumans en op veilige afstand van elkaar wie de awardwinnaars van het jaar zijn.

'Thuis'-special van 'Vrede op Aarde'

Op 23 december blaast 'Thuis' 25 kaarsjes uit. Een feestelijk jubileum dat Sven – als fan van het eerste uur – op gepaste wijze zal vieren. Hij ontvangt Marleen Merckx (Simonne) en Mathias Vergels (Lowie), twee vaste waarden uit de cast. In de special komen wonderlijke archieffragmenten uit 25 jaar 'Thuis' aan bod, fijne gesprekken over vroeger en nu en verrassende filmpjes over het voorbije 'Thuis'-seizoen.

'Vrede op Aarde', vanaf maandag 21 december elke weekdag rond 21.30 uur of om 20.40 uur (op 23, 24 en 31/12) op Eén en via VRT NU.

'Thuis'-special van 'Vrede op Aarde: op woensdag 23 december om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.

'Dagelijkse Kost: het nationale kerstmenu - vanaf maandag 14/12 / 'Dagelijkse Winterkost - tijdens de kerstvakantie

Tradities zijn er om in ere te houden. Jeroen Meus haalt ook dit jaar, net voor de kerstvakantie begint, weer alles uit de kast voor het nationale kerstmenu van 'Dagelijkse Kost'. Van maandag 14 december tot en met vrijdag 18 december toont hij in vijf afleveringen hoe elke Vlaming een extra kerstig feestmenu op tafel zet waar de gezelligheid van afdruipt.

- Maandag 14/12: Trap de avond op gang met een apero voor jong en oud: drie fantastische hapjes en een oldschool Christmas punch.

- Dinsdag 15/12: Simpel maar verrassend lekker: een fris kruidenslaatje met krab en gerookte zalm.

- Woensdag 16/12: Een tussengerecht om u tegen te zeggen: open ravioli met spinazie, pompoen en knolselder.

- Donderdag 17/12: Het perfecte alternatief voor de klassieke kerstkalkoen: een vidé van kalkoen met – hoe kan het ook anders – kroketten.

- Vrijdag 18/12: Een onweerstaanbaar lekkere afsluiter van de avond: luchtige biscuit met limoenpudding, bosvruchten en witte chocolade. Krijgen we dan toch een witte kerst?

Daarna trekt Jeroen de deuren van zijn keuken in Leuven toe. Toch zal er geweldig gekookt worden tijdens de kerstvakantie, vanop een extra speciale locatie in eigen land, want Jeroen brengt twee weken lang heerlijke 'Dagelijkse Winterkost' 2020.

Het nationale kerstmenu in 'Dagelijkse Kost': van maandag 14 tot en met vrijdag 18 december om 18.15 uur op Eén.



'Dagelijkse Winterkost': van maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari om 18.15 uur op Eén.



'F.C. De Kampioenen kerstspecial' - op kerstdag 25/12

De populairste voetbalploeg van het land, 'F.C. De Kampioenen', blaast dit jaar dertig kaarsjes uit. Daarom trakteert Eén alle fans op kerstdag op een extra lange special en een terugblik op het dertigjarige bestaan.

Kerstmis nadert, en na vele jaren komen de Kampioenen opnieuw samen. In hun vertrouwde café vieren ze kerst met alles erop en eraan: een klassiek kerstdiner, verrassende pakjes voor iedereen, en ook met talloze herinneringen aan de markantste momenten van de Kampioenensaga. Helaas wordt het ook de eerste kerst zonder hun geliefde Xavier. Kan Carmen de moed opbrengen om terug onder haar vrienden te komen voor een hommage aan haar chouke, en zal ze mee kerst vieren? Zullen eeuwige vijanden DDT en Fernand dit keer eens geen roet in het eten strooien? En wat zijn de plannen van Boma met een voetbalploeg zonder Xavier? Alle personages dragen op hun typische manier hun steentje bij aan dit warm kerstverhaal met een lach en vol mooie momenten.

'F.C. De Kampioenen kerstspecial': op vrijdag 25 december om 20.25 uur op Eén.

De kerstspecial is nadien gratis te bekijken via VRTNU en Telenet TV.

'Merci voor de Muziek' kerstspecial - op zaterdag 26/12

Wat is een kerstperiode zonder muziek? Daarom zijn Bart Peeters en Nora Gharib terug met een kerstspecial van 'Merci voor de Muziek'. De gekende ingrediënten staan centraal: Bart en Nora verrassen met de hulp van bekend en onbekend Vlaanderen enkele mensen met muziek. Het wordt opnieuw een mix van gekke acties, plezante verrassingen en pakkende momenten, en dat allemaal in een kerstjasje. Meer informatie over deze special volgt later.

'Merci voor de Muziek': op zaterdag 26 december om 20.45 uur op Eén en via VRT NU.

Speciale 'Blokken'-week - vanaf 28/12

Ben Crabbé neemt in een speciale 'Blokken'-week afscheid van 2020 met vijf bijzondere afleveringen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Tien bekende koppen spelen tegen elkaar om zo geld in te zamelen voor het goede doel. Zo neemt onder andere Stephanie Planckaert het op tegen haar vader, en gaan ook Kamal Kharmach en Sven de Leijer de strijd aan.

Speciale 'Blokken'-week ten voordele van Kom op tegen Kanker: van maandag 28 december tot en met vrijdag 1 januari om 18.30 uur op Eén en via VRT NU.

Het jaaroverzicht: 2020 - Het nieuwe normaal - op maandag 28/12

VRT NWS brengt op maandag 28 december een overzicht van een uniek jaar, verteld door journaliste Martine Tanghe. Voor iedereen is 2020 een jaar dat een geweldige impact heeft op de manier van leven. Door de schrik voor het coronavirus geven mensen elkaar geen handen meer, kussen ze nog amper en zit iedereen vaker thuis dan hen lief is. Velen worden ziek en te veel mensen sterven. Is dat in de toekomst het nieuwe normaal?

2020 brengt groot nieuws voor paleis en parlement. België krijgt met Delphine een nieuwe prinses en meer dan een jaar na de verkiezingen is er een nieuwe federale regering met Alexander De Croo als premier.

In 2020 staan mensen dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. In de Verenigde Staten protesteert de zwarte bevolking massaal tegen ongeoorloofd politiegeweld (Black Lives Matter). De huidige president Donald Trump kan moeilijk aanvaarden dat een meerderheid van de Amerikanen voor Joe Biden kiest als nieuwe president.

En we denken in 2020 dikwijls: wat is het warm voor de tijd van het jaar. Dat alles en nog veel meer kan u herbeleven in 2020 - Het nieuwe normaal, het jaaroverzicht van VRT NWS.

'2020 - Het nieuwe normaal': op maandag 28 december om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.

Op oudejaarsavond

'Eindejaarsconference Kamal Kharmach - Mag ik even 2020'

Eén zorgt ervoor dat de Vlaming het nieuwe jaar al lachend kan ingaan, met de gloednieuwe eindejaarsconference van 'Kamal Kharmach: Mag ik even 2020'. In 2019 verzorgde Kamal voor het eerst een eindejaarsconference, met verbluffend succes: een resem uitverkochte shows, goed voor zo’n 20.000 enthousiaste theatergangers, en een succesvolle oudjaarsuitzending op Canvas die door bijna 600.000 kijkers werd bekeken. Voor de tweede editie geeft Kamal er een extra lap op. Met Brexit, Megxit, storm Ciara, COVID-19 en de regeringscrisis heeft hij nu al genoeg onderwerpen voor een nieuwe snedige, scherpe en hilarische terugblik.

'Eindejaarsconference Mag ik even 2020': op donderdag 31 december om 21.35 uur op Eén.

Aftellen met Eén naar 2021

Ook al was 2020 een vreemd jaar, toch wil Eén dit op een hartverwarmende manier afsluiten. Gastvrouw Kim Van Oncen en gastheer Yemi Oduwale warmen tien minuten voor het nieuwe jaar de kijkers op met cadeautjes en leuke filmpjes, om nadien samen met de Eén-gezichten af te tellen naar 2021. Omdat we nu ook oudjaar in beperkte kring zullen moeten vieren, krijgt ook de kijker de kans om een persoonlijke videoboodschap in te sturen. Via een speciale versie van Eén voor allen kan bekend en onbekend Vlaanderen een geliefde verrassen op oudejaarsavond. Iedereen kan vanaf nu (tot en met 7 december) een videoboodschap insturen via één.be.

'Aftellen naar 2021': op donderdag 31 december om 23.50 uur op Eén en via VRT NU.

Op Nieuwjaar

Special 'Château Planckaert'

Natuurlijk kan de populairste familie van België niet ontbreken bij de eindejaarsfeesten. Op nieuwjaarsdag kan iedereen genieten van een special van 'Château Planckaert'. Mémé Clara heeft intussen haar intrek genomen 'op de berg' bij Christa, Eddy en Junior. Die laatste spendeert met Shana een romantische nacht in de gerenoveerde bus bij de rivier, helemaal in de stijl van 'Into the wild'. En dan wordt er nog een bommetje gedropt in de familie...

Special van 'Château Planckaert': op vrijdag 1 januari om 20.30 uur op Eén en via VRT NU.

'First Dates' nieuwjaarsspecial

Ook 'First Dates' zet het nieuwe jaar goed in. Tien vrijgezellen wagen hun kans om 2021 te beginnen met een nieuwe liefde, in een aangepast decor en met feestelijk menu. Op deze feestelijke dag laten de daters zich bijstaan door familie en vrienden. Elke vrijgezel brengt twee genodigden mee, die de date van dichtbij kunnen volgen. Niet enkel de vrijgezellen zelf, maar ook hun geliefden geven vanuit het hart commentaar op de date. Schiet Cupido raak in dit nieuwe jaar?

De jonge Italiaanse schone Zoë zoekt een liefje met traditionele waarden. Zij mag daten met Yanni, een jonge Griekse god. Beide jongelui krijgen steun van hun ouders: Michela en Erwin, en Maria en Michel. En de mama’s zien al toekomst voor hun kinderen …

Racefanaat Johnny wil een vrouw met lange haren. Zijn kinderen willen een leuke dame voor hun papa. Nadine heeft een kort en pittig kapsel, maar is wél rallypilote. Kan de gemeenschappelijke passie zorgen voor een race naar de finish van de liefde? De dochters van Nadine voelen potentieel in de date.

Voor Kathleen is daten geen evidentie. Haar zus en beste vriendin duimen dat First dates eindelijk de juiste match oplevert. Jan brengt zijn vrienden en huisgenoten mee naar het restaurant. De heren zijn overdonderd door het knappe gezelschap. En Kathleen lijkt aan de wensenlijst te voldoen.

Raphaël is een keurige heer op leeftijd. Hij zoekt aangenaam gezelschap, en wil een dame met klasse. Zijn dochter en kleindochter schreven hem in voor 'First Dates', en staan hem bij tijdens de date. Opmerkelijk: de twee jongedames schelen maar vijf jaar in leeftijd. Hoe reageert mondaine Mich op deze situatie? Haar vriendinnen zijn haar steun en toeverlaat, en willen alleen het beste voor haar.

Thuisverpleger Jonathan heeft een groot hart: voor zijn cliënten, voor zijn familie en voor zijn hondje. Hij krijgt in het 'First Dates' restaurant de steun van zijn twee zussen, met wie hij heel close is. Familie is belangrijk, trouw in een relatie ook. Dat lijkt alvast te matchen met Joeri. Hij brengt zijn ouders mee, en mama Kristel is meteen in de wolken. Wanneer Jonathan Joeri een bijzonder cadeau geeft, lijkt de match bezegeld … Maar het blijft een spannend moment voor het hart.

'Nieuwjaarsspecial van First Dates': op vrijdag 1 januari om 21.55 uur op Eén en via VRT NU.

'30 jaar Samson & Gert' - op zaterdag 2/01

Het is eindelijk zover: deze kerstvakantie sluit Eén het feestjaar 30 jaar Samson & Gert af met een speciale uitzending.

'30 jaar Samson & Gert': op zaterdag 2 januari om 20.45 uur op Eén en via VRT NU.

Kerstconcerten

Muziekliefhebbers kunnen tijdens de kerstvakantie bij Eén genieten van de mooiste (kerst)concerten:

- Op donderdag 24 december: André Rieu: Christmas in London

- Op vrijdag 25 december: kerstconcert van Scala vanuit het Koninklijk Paleis

- Op zaterdag 26 december: Scaletta & Friends: Jingle All the Way

- Op woensdag 30 december: Elton John The Nation’s Favourite Song

- Op donderdag 31 december: ABBA Forever: The Winner Takes it All

- Op vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker vanuit het Musikverein in Wenen.

Sport

Ook sportliefhebbers kunnen de komende weken bij Eén terecht:

- Zondag 20 december: Live basketbal Mons-Aalst / Samenvatting veldrijden: wereldbeker Namen

- Woensdag 23 december: Live veldrijden: cross Herentals

- Zaterdag 26 december: samenvatting veldrijden: superprestige Heusden-Zolder

- Zondag 27 december: live veldrijden: wereldbeker Dendermonde

- Vrijdag 1 januari: live veldrijden: GP Sven Nys Baal

- Zondag 3 januari: live veldrijden: wereldbeker Hulst

Daarnaast brengt Sporza op Eén ook de wielerjaaroverzichten: op zondag 20 december (mannen, deel 1), zondag 27 december (mannen, deel 2) en zondag 3 januari (vrouwen).

De warmste week

Ook dit eindejaar zorgt Eén, samen met alle VRT-netten, ervoor dat de eindejaarsperiode echt De warmste week wordt. Van 18 tot en met 24 december worden hartverwarmende acties over het hele land georganiseerd, om de Vlaming in de donkere decembermaanden extra gezelligheid te bieden en iedereen te bedanken voor hun inzet de voorbije periode.