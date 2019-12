Ongeluk voor Gene Bervoets op de set van 'Beau Séjour'

Foto: Eén - © VRT 2016

Tijdens de opnames van het tweede seizoen van 'Beau Séjour' raakte acteur Gene Bervoets (63) gewond. Hij werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht, maar inmiddels is hij weer thuis. Dat lezen we in De Standaard.

Op het eerste gezicht lijkt het allemaal mee te vallen. Bervoets mocht namelijk dezelfde dag nog naar huis, waar hij verder herstelt. Productiehuis De Mensen laat weten dat de opnames slechts minimale vertraging opliepen en dat de overige scènes met Gene Bervoets in het voorjaar gefilmd worden. De oorzaak van het ongeval is voorlopig nog niet bekend gemaakt.



Bron: De Standaard