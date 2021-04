One Direction favoriete Teens-band van de MNM-luisteraar

One Direction is d favoriete band uit de Teens (2010-2020). Dat hebben de MNM luisteraars deze week massaal beslist. Tijdens de Tien Minuten Teens konden luisteraars een hele week lang hun 5 lievelingsnummers uit de Teens doorsturen via de MNM-app en daarmee ieder uur een nieuwe smartphone winnen.