'Onderzoeksrechters' vanaf dinsdag nieuw bij VTM

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het nieuwe VTM-programma 'Onderzoeksrechters' geeft een unieke kijk in de wereld van de misdaad en hoe acht onderzoeksrechters in Vlaanderen écht te werk gaan.

In de eerste aflevering van morgen, dinsdag 3 maart om 21.45 uur bij VTM, krijgt onderzoeksrechter Philippe Van Linthout in Mechelen een man te zien die verdacht wordt van drugssmokkel in de gevangenis. 'Ik ga niet oordelen of u schuldig bent aan iets, maar ik ben wel de rechter die moet oordelen wat er straks met u gaat gebeuren in afwachting van het verdere proces', geeft Van Linthout de man mee.

Wie is de hespendief? In Leuven krijgt onderzoeksrechter Danny Mathys een man te zien die door een winkeldetective in een Delhaize is betrapt op het stelen van… hesp en kaas. 'Met naar de kassa te wandelen had ik een meningsverschil met mijn partner over 50 euro. Dus ben ik de kaas en hesp vergeten op de band te leggen.' De procureur benoemt het feit als een diefstal met geweld. Aan onderzoeksrechter Mathys om te onderzoeken wat er precies gebeurd is.

Goedele Franssens is onderzoeksrechter in Antwerpen. Ze krijgt een 23-jarige man in haar bureau die verdacht wordt van het vernielen van meubilair in het ouderlijk huis. 'Dat is een inbreuk op het strafwetboek. Als u die feiten heeft gepleegd, maakt u zich strafbaar aan vernieling van goederen met geweld', klinkt het.

In Antwerpen zetelt ook onderzoeksrechter Bie Melis. Zij krijgt een man te zien die verdacht van handel in verdovende middelen. In zijn voertuig werd onder andere een hoeveelheid marihuana, cocaïne en een grote som geld aangetroffen. 'Mensen zijn heel creatief en proberen niet gevat te worden. Ik ben altijd tevreden als we dan toch iets kunnen terugvinden en dat we dan toch slimmer af geweest zijn', aldus onderzoeksrechter Melis.

Naast de verhoren van de onderzoeksrechters toont het programma ook hun gevangenisbezoeken en het overleg met de politie. 'Het is de wettelijke verplichting van een onderzoeksrechter om normaal gezien één keer per maand zijn gevangen te gaan bezoeken, om te vragen hoe het met hen gaat. We spreken daar iets meer van mens tot mens, want het mag niet over het dossier gaan', aldus onderzoeksrechter Van Linthout.

De acht onderzoeksrechters die in hun kaarten laten kijken:

- Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter in Mechelen

- Goedele Franssens, onderzoeksrechter in Antwerpen

- Danny Mathys, onderzoeksrechter in Leuven

- Patrick Gaudius, onderzoeksrechter in Brussel

- Bie Melis, onderzoeksrechter in Antwerpen

- Karel Van Cauwenberghe, onderzoeksrechter in Antwerpen

- Els de Breucker, onderzoeksrechter in Brussel

- Katrijn Helsen, onderzoeksrechter in Turnhout

'Onderzoeksrechters', vanaf dinsdag 3 maart om 21.45 uur bij VTM.