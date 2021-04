Olly Wannabe en het Liegebeest samen op bezoek bij Radio 2

Foto: Radio 2 © VRT 2021

Ken jij het Liegebeest nog? Hij was een held in de jaren 80. Olly Wannabe is dan weer razend populair bij de kinderen van vandaag. Maar wat gebeurt er als de brutale Ketnet-aap Olly Wannabe het legendarische groene Liegebeest ontmoet?

Caren Meynen bracht ze samen in de studio bij Radio 2. Ontdek hieronder hoe dat verliep!



En er is nog meer goed nieuws voor de fans van het Liegebeest. Alle 67 afleveringen zijn vanaf nu beschikbaar op VRT NU.