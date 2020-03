NRJ podcast 30 in 20 met Sien Wynants

Muziek en verhalen. Niets werkt zo verbindend als dat, in bijzondere tijden. En als je dan even niet naar NRJ luistert, waarom dan niet de hele podcast-reeks van '30 in 20' in één keer horen? In de vijfde aflevering staat Ketnet-wrapster en radiopresentatrice Sien Wynants centraal.

Over haar TV-werk zegt ze: 'In grote groepen klap ik dicht. Ik ben thuis minder wild dan op TV.'

Thuis, dat is ook waar ze nog een veel grotere rol te spelen heeft: die van moeder. Bij sommige andere 30 in 20-gasten tikt de biologische klok, maar Sien is de enige in het rijtje die effectief een kind heeft, dus uiteraard is dochter Yoko een gespreksonderwerp. Een babyborrel heeft ze vermoedelijk niet gegeven, want daar heeft ze zo haar mening over: 'Ik vind babyborrels de hel. Als ouder heb je daar ook niets aan.'

Er zit ook muziek in haar leven: 'Ik wou professionele violiste worden, maar je moet echt zot zijn om klassieke muzikant te worden. En dat bedoel ik positief.'

En de liefde: 'In mijn ogen is de mens gemaakt om bij één iemand te zijn. Misschien niet heel uw leven dezelfde man, maar wel maar één iemand tegelijk.' Benieuwd wat haar vriend Pieter-Jan daarvan vindt. Hij komt er op het einde van het verhaal even bij zitten om zijn ervaringen als dertiger te delen.

De podcast is uiteraard te beluisteren, maar werd ook gefilmd.