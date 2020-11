NRJ op zoek naar de 2000 beste hits van de voorbije 20 jaar

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

Samen met de luisteraars en volgers gaat jongerenzender NRJ voor de tweede keer op zoek naar de 2000 beste hits van de voorbije 20 jaar.

Zullen de bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen maanden maar ook de zeer straffe hit music van dit jaar voor veel verandering zorgen?

De nieuwe editie van '2000 sinds 2000' wordt één groot feest voor en door de luisteraars. Een spannende en rijkgevulde zoektocht naar de 2000 beste hits van de voorbije 20 jaar. Vorig jaar stond Beyoncé op 1, met 'run the world (girls)'. Benieuwd naar wat het nu wordt:

- Er waren de straffe nieuwe albums van The Weeknd, Harry Styles, Dua Lipa, Miley Cyrus, Selena Gomez en Lady Gaga.

- Taylor Swift maakte haar nieuwe album tijdens de lockdown en vond daar ook inspiratie

- Of denk maar aan de ontelbare mooie livestream-concerten, van o.a. Travis Scott (op Fortnite), Billie Eilish en Dua Lipa.

De voorbije 20 jaar, dat is ook een flashback naar gsm’s die maar 20 sms’jes konden opslaan, naar mp3-spelers die maar liefst 25 nummers konden afspelen en naar Tamagotchi’s die om eten en knuffels smeekten. Om de stemming officieel te starten, doken de NRJ-dj’s dan ook terug naar die tijd in dit filmpje.

Wie stemt maakt kans op een pakket met de beste muziek van de grootste artiesten. En we doen er ineens ook een discman bij, om die 2 voorbije decennia helemaal écht te kunnen herbeleven.

Programma manager Nathalie Delporte: 'Het lijkt een flits geleden dat we met z’n allen feestelijk het jaar 2000 ingingen. En nu zijn we alweer 20 jaar verder. Het waren twee decennia waarin op heel veel vlakken enorme stappen zijn gezet. Zeker ook op het vlak van muziek. In het jaaroverzicht van 2000 was dit de top 3: #3 Bomfunk MC's met 'freestyler', #2 Mozaïek & Walter Grootaers met 'leef' en #1 'I would stay' van Krezip. Wat het dit jaar wordt, moet nog blijken. 'Jerusalema', dat de hele wereld swingend verbond, is alvast een grote kanshebber. Maar wat de ultieme lijst wordt van de voorbije 20 jaar samen, dat horen we graag van onze luisteraar.'

Vanaf maandag 23 november kan er gestemd worden. Op vrijdag 27 november, op Black Friday, tellen je stemmen dubbel. Het resultaat hoor je van 7 tot en met 18 december bij NRJ, telkens van 9.00 tot 22.00 uur. Wie dit jaar op #1 staat, dat hoor je op vrijdag 18 december iets voor 19.00 uur.

Tijdens de lijst komen er een aantal verrassende mensen mee presenteren, maar daarover later meer…