'NRJ Kickstart': haal de hele dag energie uit je radio!

Foto: NRJ - © Mediahuis 2020

Na de goede CIM-cijfers van afgelopen week staat de jongste radio-ploeg van het land klaar voor 'NRJ Kickstart'. Een energieke boost om vol goesting aan het najaar te beginnen.

De NRJ-dj’s brengen in hun show een extra dagelijks item en over alle programma’s heen hoor je positief nieuws, straffe verhalen en de juiste beats...

Na een zomer zoals we er nog nooit één meemaakten, zal september voor de meeste jongeren ook een speciale start van het najaar worden. Met bubbels en maskers en nog wat meer zoekwerk dan anders. Zendermanager Nathalie Delporte: 'Reden genoeg dus voor NRJ om erin te vliegen met straffe verhalen, veel positief nieuws en de juiste beats en dat in al onze dagelijkse programma’s... dé ideale kickstart voor september.'

Feelgood Quiz in de Ochtend bij Michaël, Julie en Josefien

Elke ochtend om 8.45 uur spelen Michaël & Julie of Michaël & Josefien op vrijdag de Feelgoodquiz. Met enkel vragen over thema’s waar je blij van wordt. En met prijzen en gesprekjes die je met een goed gevoel op weg zetten naar werk of school of stageplek!

Anti-Dip Plaat bij Louise

Heb jij halverwege de voormiddag of na de lunch ook soms een honger- of verteringsdipje? Louise zet knalplaten tegenover mekaar en laat jullie kiezen met welke hit je energiepeil terug omhoog kan.

Plan B in 'NRJ Break' bij Kim

Je kent er zeker en vast: mensen die in Coronatijden hun leven en toekomstplannen omgooiden. Elke dag belt Kim om 12.45 uur met iemand wiens Plan B beter was dan zijn/haar oorspronkelijke Plan A. Positieve verhalen die inspireren bij je eigen plannen!

Ramen Open bij Toon

Pennen neer, laptop aan de kant en ramen open want, met de hulp van van een jonge beloftevolle DJ, brengt Toon je elke namiddag een knallende mix van 15 minuten. Alles los, dansbenen aan en weg sleur van de dag!

Thema TD bij Emma

Elke vrijdag organiseert Emma samen met DJ Gascar een on air TD. Niet zomaar... want doorheen de week kunnen de luisteraars bij Emma thema’s voorstellen. Op vrijdag krijg je dan om 21u een feestje in dat thema…dé kickstart voor je weekend.