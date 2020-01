Nostalgie strikt topartiesten voor 'Classics Top 2020'

Foto: Nostalgie - Mediahuis 2019

Vanaf maandag 6 januari focust Nostalgie zich op de 'Classics Top 2020'. Twee weken lang leeft de radiozender toe naar de langste lijst van het land met maar liefst 2020 classics op een rij.

Luisteraars kunnen in die periode stemmen op hun favoriete muziek van de voorbije 60 jaar. Daarnaast stellen alle presentatoren hun top-20 voor met hun favoriete classics allertijden.

Maandag 6 januari bezoeken ook heel wat artiesten de radiovloer van Nostalgie.

Novastar bijt de spits af bij Herbert en Astrid in de ochtend tussen 6.00 en 9.00 uur. Daarna is het de beurt aan K.I.A. bij Tony (10.00 - 13.00 uur) en The Kids bij Seb (13.00 - 16.00 uur).

In 'Joyride' tussen 16.00 en 19.00 uur praten Kevin en Evy met Jo Lemaire en Belle Perez. ’s Avonds sluit Geike Arnaert af bij Domi Crommen (19.00 - 22.00 uur).

Maandag 20 januari start dan effectief de 'Classics Top 2020', die loopt tot en met vrijdag 31 januari. Je hoort de lijst tussen 6.00 en 22.00 uur en 's nachts is er een 'best off'. Tijdens de lijst geven tal van Bekende Vlamingen hun favoriete top 3.