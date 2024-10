Nostalgie Plus haalt Bert Geenen opnieuw naar de radio

Radiolegende Bert Geenen gaat opnieuw radio maken: na de herfstvakantie neemt hij de woensdagmiddag op Nostalgie Plus voor zijn rekening. Bert zal er '100% Geenen' presenteren: een programma waarin hij 100% zijn goesting mag doen met de muziek waar hij 100% van houdt.

Voor Nostalgie Plus keert Bert terug uit pensioen naar zijn grote liefde, de radio.

Een straffe comeback dus. Bijna 7 jaar geleden ging Bert Geenen met pensioen, maar toen de vraag van Nostalgie Plus kwam, begon het opnieuw te kriebelen. Op 6 november is het zover: tussen 12.00 en 14.00 uur kruipt Bert weer achter de microfoon voor het programma '100% Geenen'.

En het is ook écht 100% Geenen, zegt hij: 'Ik wil persoonlijke verhalen vertellen, aan de hand van goeie songs. Het begint met de eerste pick-up bij ons thuis over herinneringen aan mijn schooltijd en de radio van de jaren ’60, tot het jeugdhuis waar ik mijn eerste stappen zette als dj en vanwaar ik uiteindelijk zelf doorgroeide tot radio-dj.'

Nostalgie Plus, dat is de beste muziek uit de jaren ’60, ‘70 en ’80. Geregeld wordt een van die decennia extra in de spots gezet, zo begint op 11 november 'Het Feest van de 60’s'. Twee weken lang wordt er elke weekdag een ander jaartal uit de 60’s belicht, met een top 50 van de beste songs uit dat jaar.

Muziek ook uit de jeugdjaren van Bert Geenen, waarmee hij die prachtige tijd weer tot leven wil wekken. En die verhalen wil hij delen met de luisteraars, met een goeie dosis humor:

'Nogal wat kenmerken van vinyl zijn intussen op mij van toepassing: gekraak overal, steeds meer groeven en grijs(gedraaid), maar de nostalgie écht mogen armen, daar doe ik het voor.'

Bert is een stukje radiogeschiedenis op zichzelf: hij werkte eerst meer dan 20 jaar voor de VRT, waar hij op Radio 1 en Studio Brussel presenteerde en later nethoofd werd van Radio Donna. Begin 2000 stapte hij over, eerst naar Qmusic, later naar 4FM (nu Joe) en tussendoor stond hij ook enkele jaren aan het hoofd van VTM, samen met Jan Verheyen. Dat een radio-icoon als Bert Geenen nu zijn comeback maakt bij Nostalgie Plus, is alleen maar een cadeau, zegt programmadirecteur Robin Vissenaekens:

'We hebben ook grootse ambities met Nostalgie Plus en zetten alles op alles om 50-plussers een radiozender te bieden waar ze zich echt thuis voelen. Daarom ben ik verheugd dat niemand minder dan Bert Geenen aan boord stapt bij Nostalgie Plus. Zijn iconische stem hoort thuis op de Vlaamse radiogolven, en vanaf nu kleurt elke woensdagmiddag 100% Geenen!'

Nostalgie Plus is het kleine zusje van Play Nostalgie, maar verankert zich steeds meer in het Vlaamse radiolandschap. Achter de schermen werkt het radioteam elke dag hard om de beste live radio te maken, op de zender hoor je bekende stemmen zoals Johan Henneman, Dominique Crommen, Serge Hadermann, Sander Vandenhende en Tony Talboom.

'100% Geenen', elke woensdag van 12.00 tot 14.00 uur op Nostalgie Plus. Het programma wordt ook elke zondag om 16.00 heruitgezonden.