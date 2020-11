Njam! viert feestdagen lokaal met nieuw programma 'Feest van Eigen Bodem'

Foto: njam! - © Studio 100 2020

Ondanks de speciale tijden waarin we ons momenteel bevinden, naderen de feestdagen met rasse schreden. En dat we lekker gaan eten staat buiten kijf! Samen met VLAM (Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw) maakt njam! het eindejaarsprogramma 'Feest van Eigen Bodem'.

Chef Bart Desmidt inspireert met heerlijke en haalbare feestelijke gerechten. Daarbij gebruikt hij énkel producten van bij ons. Meer dan ooit tevoren willen we bij njam! het belang van onze lokale economie in de verf zetten en onze kijkers duidelijk maken dat je met producten van eigen bodem de heerlijkste gerechten op tafel kan toveren!

Ook het succesprogramma 'De Chalet' komt terug en krijgt een vervolg met nieuwkomer Jeroen De Pauw dit seizoen. Samen met Peppe Giacomazza overladen ze je met topideeën voor feestgerechten. Zo kom je bij njam! al helemaal in de feeststemming!

'Feest van Eigen Bodem'

In dit gloednieuwe eindejaarsprogramma maakt sterrenchef Bart Desmidt in elke aflevering een ander feestelijk menu, waarbij hij enkel gebruik maakt van producten van bij ons. Zowel apero-hapjes als voorgerechten, hoofdgerechten en desserts komen aan bod. We ontdekken samen met hem dat een antipasti plankje met charcuterie niet per se uit de Italiaanse keuken hoeft te komen. Chef Bart vertelt ons ook hoe je met een pizza van aardappel of een 'galette' zoals hij dat noemt, jong en oud mee rond de feesttafel krijgt. Een feestmenu hoeft bovendien heus niet moeilijk te zijn. Dat bewijst de chef wanneer hij een eenpansgerecht met witloof als hoofdgerecht serveert en wanneer hij eenvoudigweg met eitjes en jenever een feestelijk dessert op tafel tovert!

'Feest van Eigen Bodem', vanaf 30 november elke maandag een nieuwe aflevering om 17.10 en 21.15 uur op njam!

'De Chalet aan de Semois'

Dit najaar hebben onze njam! chefs een prachtige Chalet geboekt aan de Semois. Een plek waar onze chefs zot veel avontuur en kilo's lekkers kunnen en zullen sprokkelen. Boys van dienst zijn Dominique Persoone, Peppe Giacomazza en Jeroen De Pauw. Drie goede vrienden én topchefs overladen de njam!-kijkers met kookideeën voor de feesten. Zij zorgen voor zalige feestgerechten en winterse gezelligheid, overgoten met een sausje van vriendschap en fun. Jeroen, Peppe en Dominique maken samen haalbare feestgerechten klaar voor ’s avonds, maar ook ontbijt, lunch en aperitief komen aan bod! Daarnaast zorgen ze voor de nodige ontspanning, grapjes en plagerijen. Het belooft weer een gezellige boel te worden in het vierde seizoen van dit succesprogramma. Ogen, neus én smaakpapillen: ze worden stevig verwend met 'De Chalet aan de Semois'!

'De Chalet aan de Semois', vanaf 29 november elke zondag een nieuwe aflevering om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!