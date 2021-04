njam! presenteert verrassende videoserie met veganfoodie Lenna Omrani

Vanaf vandaag kan je op de online kanalen van njam! terecht voor 'Verrassend Vegan', een spiksplinternieuwe reeks over veganistisch eten. De serie is gemaakt door de Nederlandse veganfoodie Lenna Omrani.

Zij is een goede bekende in de vegan community. Via haar populaire Instagram-account en website laat zij onder het motto -Easy Vegan Food- zien dat vegan eten superlekker is en vooral makkelijk om te maken. Het is de eerste serie in een nieuwe reeks die in 2021 bij njam! op het programma staat. Met deze nieuwe serie zet njam! verder in op haar verschillende kanalen buiten de traditionele lineaire zender waar het ooit allemaal mee begonnen is. Njam! is intussen al lang niet meer alleen een gewone kookzender, maar een volwaardig kookplatform met verschillende online en offline kanalen, in zowel Vlaanderen als Nederland.

Ontdek de plantaardige keuken

In de tiendelige videoserie 'Verrassend Vegan' maakt Lenna elke week een nieuw vegan recept. Lenna laat de kijker ontdekken hoe lekker én eenvoudig plantaardig koken kan zijn. Niet alleen bedoeld voor vegans, maar vooral óók voor non-vegans en flexitariërs die zin hebben om vaker vegan toe te passen in het dagelijkse menu. Kortom: voor iedereen en voor elk moment. Van ontbijt tot taart tot borrelhap. En natuurlijk mindblowing recepten voor de lunch en avondeten.

Alle afleveringen van 'Verrassend Vegan' zijn te zien via de onlinekanalen van njam! (www.njam.tv, Instagram, Facebook en het kookkanaal van njam! op YouTube). Elke donderdag is er een nieuwe aflevering met een nieuw recept.