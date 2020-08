Njam! bezorgt ideale kookinspiratie voor het drukke najaar met 'Klaar in 20 Minuten'

Zeven hoofdingrediënten en 20 minuten. Meer hebben de njam!-chefs niet nodig voor een zalig bordje vol! In het gloednieuwe njam!-programma 'Klaar in 20 Minuten' koken de chefs snel, inspirerend, lekker én eenvoudig. Ideaal voor het drukke najaar.

Een sterk format, want ze maken alles in beeld van A tot Z, zonder te onderbreken. What you see is what you get! What you don't see, is Jef: hij staat achter de camera en voert de leukere, culinaire babbel met de chef.

Deze chefs roeren in de potten: Syrco Bakker, Dominique Persoone, Steffi Vertriest, Peppe Giacomazza, Dagny Ros Asmundsdottir, Bart Desmidt, Jeroen De Pauw, Bert Meewis en Lore Moerman. Maak je smaakpapillen dus klaar voor kilo's gevarieerde gerechten die bovendien enorm haalbaar zijn. Want koken in 20 minuten, het kan dus écht!

'Klaar in 20 Minuten', vanaf 24 augustus van maandag tot en met donderdag elke dag een aflevering om 17.30, 20.40 en 23.00 uur op njam!.