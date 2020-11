Nieuwe Vlaamse fictiereeks 'Brak' exclusief op VTM GO

Foto: VTM GO - © DPG Media 2020

'Brak' is een nieuwe Vlaamse fictiereeks met in de hoofdrollen onder anderen Joke De Bruyn, Lize Feryn en Nathan Naenen. De serie is exclusief te zien op VTM GO.

Mak kennis met Bobbie. Ze heeft een rijke verbeelding, veel nood aan bevestiging en een grote drang om elk deeltje van haar uitbundige leven te registreren op haar Instagram profiel. Tijdens een van de vele wilde nachten met haar beste vriendinnen Lou en Isabella, breekt Bobbie haar voet. Hierdoor is ze genoodzaakt om een hele zomer in haar appartement te blijven.

Obsessieve online communicatie en buitensporig social media-gebruik zijn hier het gevolg van. En zelfs een tikkeltje verwarring over wat werkelijkheid is, en wat fantasie. Dit alles leidt tot genânte maar ook herkenbare situaties, en misschien uiteindelijk zelfs tot een beetje inzicht...

Elke maandag en donderdag een nieuwe aflevering van 'Brak' op VTM GO.