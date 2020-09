Nieuwe topfictie op Canvas: 'ZeroZeroZero'

Het misdaadepos 'ZeroZeroZero' schetst een onverbloemd en hard beeld van de internationale cocaïnehandel: van de Mexicaanse cartels over de Amerikaanse transporteurs tot de Italiaanse maffiafamilie die voor de distributie in Europa zorgt.

Spanningen binnen die laatste familie hebben verstrekkende gevolgen voor het hele netwerk.

'ZeroZeroZero' is een grootschalige internationale coproductie van Amazon, Sky Atlantic en Canal Plus. De reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Italiaanse journalist Roberto Saviano, die ook het scenario schreef van de veelgeprezen maffiareeks 'Gommora'. Ook Stefano Sollima en Leonardo Fasoli, twee van de bedenkers van 'ZeroZeroZero', waren betrokken bij 'Gommora'. De hoofdrollen worden vertolkt door een internationale cast met onder meer Gabriel Byrne, Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Giuseppe de Domenico en Harold Torres. De serie werd opgenomen op locaties in Mexico, de Verenigde Staten, Senegal, Marokko en Italië.

'ZeroZeroZero' combineert een snoeiharde Mexicaanse narcothriller met een Italiaans maffiaverhaal en een Amerikaans familiedrama. De reeks toont het complexe netwerk van de internationale drugstrafiek op een visueel verbluffende manier, waarbij extreem geweld naadloos overgaat naar intieme persoonlijke momenten of idyllische Calabrische landschappen.

De reder

De cocaïne van het Leyra-cartel in Monterrey, Mexico, wordt normaal in containers met chilipepers verscheept naar Europa. Maar de Amerikaanse familie Lynwood, die voor het transport zorgt, ontdekt dat er iets aan de hand is met een van de deals. Aan het hoofd van de familie staat Edward Lynwood (Gabriel Byrne, 'The Usual Suspects', 'Vikings', 'In Treatment'). Hij runt een eerbiedwaardige rederij in New Orleans, die tegelijk de dekmantel is voor een lucratieve cocaïnetrafiek. Daarbij krijgt hij de hulp van zijn dochter Emma (Andrea Riseborough, 'Waco', 'Mandy', 'Birdman'). Zij is sinds de vroege dood van hun moeder ook een soort vervangmoeder voor haar jongere broer Chris (Dane DeHaan, 'The Kid'). Chris lijdt aan een erfelijke ziekte en Edward en Emma proberen hem normaal zoveel mogelijk buiten hun zakelijke en criminele activiteiten te houden. Maar nu reist hij mee op een van hun schepen die een verborgen lading drugs vanuit Mexico naar de Italiaanse haven Gioia Tauro brengt.

De peetvader

De reden van het probleem met het transport is een machtsstrijd in een invloedrijke maffiafamilie binnen de 'Ndrangheta', de maffia van Calabria. De oude Don Minu (Adriano Chiaramida) leeft al jaren ondergedoken in bunkers en afgelegen gebouwen op het platteland van Calabria. Daardoor is zijn positie verzwakt. En het is uitgerekend zijn kleinzoon Stefano (Giuseppe de Dominico) die de macht op een subtiele manier naar zich toe wil trekken door de drugstrafiek te ondermijnen.

De vampier

Ondertussen is er ook in Monterrey een niets ontziende strijd aan de gang, tussen het Leyra-cartel en concurrerende bendes, maar ook met het Mexicaanse leger. De special forces van de antidrugstroepen zijn goed getraind en bewapend, en haast even meedogenloos als de cartels. Een van hen is sergeant Manuel (Harold Torres), bijgenaamd 'de vampier'. Hij is een diepgelovige, maar ook keiharde militair die met zijn eenheid bijna buiten het leger en buiten de wet opereert. Het is een dunne lijn.

De kijker

Doorheen de reeks volgen we de belevenissen van die hoofdpersonages (en heel veel nevenfiguren), ieder in met eigen verhaallijnen, die ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geregeld zijn er ook flash backs en worden de gebeurtenissen vanuit een ander standpunt opnieuw verteld. Beelden van halfnaakte vrouwen in broeierige cocaïnefabriekjes wisselen af met achtervolgingsscenes, schietpartijen en gruwelijke afrekeningen om dan weer over te gaan naar intieme familiemomenten of weidse panorama's in Calabrië, op zee of in de woestijn. Net als in Gommora wordt ook hier het geweld niet geschuwd. Het wordt op een afstandelijke, niet moraliserende manier getoond. Dat maakt het zo mogelijk nog efficiënter. De kijker velt zijn oordeel zelf wel. De muziek in de reeks is van de Schotse band Mogwai.

Het resultaat is een beklijvende reeks met een internationale en cinematografische allure over de wereldwijde drugstrafiek, de mensen die erbij betrokken zijn, en de pijnlijke gevolgen voor wie tussen de raderen van die niets ontziende machine raakt.

'ZeroZeroZero', vanaf woensdag 30 september om 22.20 uur op Canvas (telkens twee afleveringen) en meteen integraal via VRT NU.