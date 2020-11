Nieuwe spannende fictiereeks 'Black-Out' op Eén

Nieuwe spannende fictiereeks 'Black-Out' op En

Foto: Eén/VRT - © Wim Verhasselt 2020

Vanaf zondagavond 22 november dompelt En Vlaanderen onder in het duister en gaat het licht uit met de nieuwe spannende misdaadreeks 'Black-Out', met een topcast waaronder Sara De Roo en Geert Van Rampelberg. Wie heeft het licht uitgedaan?

Dat is de grote vraag wanneer België in de ban raakt van een complete elektriciteitspanne. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in het hele land. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven. Hillebrand geeft Michael Dendoncker, Hoofd Dienst Anti-terrorisme, de opdracht om in het uiterste geheim haar dochter terug te vinden en te onderzoeken wie achter deze black-out zit. Terwijl zij verstrikt geraakt in een politiek kluwen, tast hij in het duister.

Naast Geert Van Rampelberg en Sara De Roo in de hoofdrollen doen onder andere Lucas Van den Eynde, Ruth Becquart, Nora Gharib, Michaël Pas, Ikram Aoulad, Violet Braeckman, Louis Talpe en Jelle De Beule mee in deze meeslepende nieuwe reeks. Joël Vanhoebrouck regisseerde, het scenario is van de hand van Philippe De Schepper, Geert Verbanck en Bas Adriaensen. De reeks werd al genomineerd voor de prestigieuze Prix Europa en Seriencamp in Duitsland.

Olivier Goris, netmanager Eén: ''Black-Out' is in de eerste plaats een heel meeslepende thrillerreeks. De makers en Eén werden geïnspireerd door een actueel thema: het energievraagstuk. Dat ligt intussen al een paar jaar op tafel en blijft ook vandaag relevant. Tegen deze achtergrond is 'Black-Out' ontstaan. Het resultaat: een spannende reeks van eigen bodem met Vlaamse topacteurs, mét internationale allure.'

Regisseur Joël Vanhoebrouck: 'Ik ben bijzonder fier op deze misdaadserie. In 'Black-Out' is niet alleen de arena waarin het verhaal zich afspeelt, maar zijn ook de personages die erin rondlopen belangrijk. Als regisseur wilde ik die wereld zo authentiek mogelijk tonen. Bij de casting heb ik niet moeten twijfelen. Het was voor mij evident om Sara De Roo als eerste minister te casten. Een politica en toch een bezorgde moeder, een vrouw die geconfronteerd wordt met een verscheurend dilemma: kies ik voor mijn land of kies ik voor mijn dochter? Ook de keuze om Geert Van Rampelberg te casten als politiespeurder, was de evidentie zelve. Hij is immers een van onze strafste en meest intuïtieve acteurs. Hij kan als geen ander een serie dragen en de kijker meenemen in het complexe politieonderzoek. Deze twee klasbakken hebben we kunnen omringen met verschillende straffe actrices en acteurs, te veel om op te noemen.'

Producenten Helen Perquy en Philippe De Schepper: 'Met 'Black-Out' willen we relevante fictie maken die vragen oproept, fictie met een sociale laag, spannende en ook gewoon ontspannende televisie. We zijn heel blij dat de reeks ook al over de landsgrenzen heen gesmaakt wordt, met nominaties voor onder andere Prix Europa en Seriencamp.'

Meeslepende reeks met Vlaamse topcast

Sara De Roo als Annemie Hillebrand

Annemie Hillebrand is de eerste vrouwelijke premier van het land, moeder van Elke, vrouw van Herman. Ze wil het land regeren als een goede moeder en wil de toekomstige generaties dan ook niet opzadelen met kernafval. Maar wanneer ze de boodschap krijgt dat haar dochter ontvoerd is, staat ze voor een verscheurende keuze: kiezen voor het land of voor haar dochter.



Sara De Roo maakte 25 jaar deel uit van toneelspelersgezelschap STAN, en speelde naast theater mee in langspeelfilms als 'Vele Hemels' en 'Brasserie Romantiek'. Ze werd genomineerd voor de Plateauprijs Beste actrice voor de film Rosie. Naast het grote doek vertolkte Sara een hoofdrol in de reeksen 'De Parelvissers' en 'Met Man en Macht'. Sinds 2015 is ze deeltijds artistiek coördinator van de acteeropleiding aan het Conservatorium Antwerpen.

Geert Van Rampelberg als Michael Dendoncker

Michael Dendoncker is hoofd van de dienst Anti-terrorisme (DA3). Hij wordt in het grootste geheim opgeroepen door Annemie Hillebrand om haar dochter terug te vinden. Zijn job is zijn leven, wat zorgt dat hij nauwelijks een privéleven heeft. Met vrouwen lijkt het altijd fout te lopen.

Geert Van Rampelberg was onlangs te zien in de reeksen 'Studio Tarara', 'De Dag' en 'De Infiltrant'. Hij speelt in verschillende theatergezelschappen zoals HETPALEIS, Theater Zuidpool, KVS, ’t Arsenaal, BRONKS en het Toneelhuis en is medeoprichter van het gezelschap Olympique Dramatique. Hij was te zien in films als 'Tot Altijd', 'De Behandeling' en 'The Broken Circle Breakdown'.

Nora Gharib als Lila Bennani

Lila Bennani is een collega van Dendoncker. Ze is vindingrijk en een doorzetter.

Nora Gharib speelde de vrouwelijke hoofdrol in de film 'Patser' van Adil El Arbi en Bilall Fallah, en is ondertussen een vaste waarde op Eén naast Bart Peeters in 'Merci voor de Muziek'. Ze zingt, presenteert, schrijft en acteert.

Michaël Pas als Erwin Jacobs

Erwin Jacobs is voorzitter van de rechtse partij en coalitiepartner van Annemies partij. Hij is een machtspoliticus, die graag zijn agenda doordrukt.

Michaël Pas was te zien in reeksen als 'Undercover', 'Gent West' en 'De Ridder'. Met zijn rol van een gladde en gehaaide politicus in 'Black-Out', maakt hij een stevig contrast met de vuilbekkende Bob uit 'Code 37' of de immer innemende 'Kulderzipken'. Michaël is daarnaast actief in de filmwereld (onder andere in 'Nymphomaniac II' van Lars von Trier) en op de planken. Dit najaar toert hij met de theatervoorstelling 'Genoeg' van Dimitri Leue.

Jelle De Beule als Jonas Verleyen

Jonas Verleyen is woordvoerder van eerste minister Hillebrand. Hij is een trouwe soldaat die de premier uit de wind probeert te zetten, maar langzaam maar zeker verliest hij grip op de situatie.

Jelle De Beule maakt deel uit van het humoristisch collectief Neveneffecten en schreef mee aan verschillende televisieprogramma’s. Sinds enkele jaren is Jelle niet alleen achter de schermen actief. Zo kende hij zijn filmdebuut in 'The Best of Dorien B.', speelde hij mee in 'Callboys' en was hij een van de hoofdpersonages in de televisieserie 'De Dag'.

Lucas Van den Eynde als Herman Pauwels

Herman was een politiek zwaargewicht tot aan zijn ongeval. Hij zit in een rolstoel nadat hij zich voor een wagen gooide om zijn dochter Elke te redden. Sindsdien is hij verlamd. Na het ongeval nam Annemie zijn fakkel in de politiek over. Herman heeft alles over voor zijn enige dochter Elke, maar is gefrustreerd dat hij afhankelijk is van andere mensen.

Lucas Van den Eynde is al meer dan 30 jaar actief als acteur en zanger. Hij speelde mee in onder andere 'Van Vlees en Bloed', 'Het Eiland', 'De Ronde', 'Salamander', 'De Ridder', 'Spitsbroers' en 'Gent West'. Dit jaar was hij nog op Eén te zien in de nieuwe reeks 'GR5'. Ook in het theater is Lucas erg actief. Zo speelde hij mee in producties van de Blauwe Maandag Compagnie, Het Toneelhuis, NTG, Cie De Koe, Theater Antigone, Malpertuis en ’t Arsenaal. Als musicalacteur speelde hij in 'Daens', 'Fiddler on the Roof', 'Albert I' en 'De Rozenoorlog'.

Matthieu Sys als Tom Dutroy

Tom werkt sinds enkele maanden als de nieuwe persoonlijke assistent van Herman Pauwels.

Matthieu Sys ronde zijn studies in 2010 af in New York. Zijn eerste grote rol was in 2014 voor de serie 'In Vlaamse Velden', waarin hij Vincent Boesman speelde. In 2015 vertolkte hij de hoofdrol van Dylan in 'Amigo''. Verder speelt Matthieu in de theatergezelschappen FC Bergman en Ontroerend Goed.

Violet Braeckman als Lana Moons

Lana Moons is jong en idealistisch en behoort tot de Groen-Rechtse partij. Ze wil samen met haar vrienden actie voeren tegen kernenergie.

Violet Braeckman studeerde vorig jaar af aan de Toneelacademie van Maastricht. Ze speelde tijdens haar schooltijd in de voorstellingen Oedipus en Het duel. Ze was op televisie al te zien in de Eén-reeksen 'Over Water', 'Salamander' en 'GR5'. Momenteel is ze aan het draaien voor F*** you very very much en werkt ze met Ramy Moharam Fouad aan de kortfilm Schaduw, tot je terugkomt.

Anna De Ceulaer als Elke Pauwels

Elke Pauwels is de dochter van Hillebrand en Pauwels, die ontvoerd wordt.

Anna De Ceulaer debuteerde op de Vlaamse televisie in 2016 in 'Coppers'. In datzelfde jaar speelde ze ook mee in 'Gent West' en was ze te zien in 'Gina & Chantal' en 'Loslopend Wild'.

Charlotte De Bruyne als Charlotte Jacobs

Charlotte Jacobs is de vriendin van Elke Pauwels en de dochter van Erwin Jacobs. Zij is de laatste persoon die Elke gezien heeft.

Charlotte De Bruyne was dit jaar nog te zien in de gesmaakte Eén-reeks 'De Twaalf', waar ze een van de juryleden vertolkte. Haar eerste grote filmrol kreeg ze in 'Little Black Spiders', daarnaast was ze te zien in 'Flying Home', 'Achter de Wolken' en 'Niet Schieten'. De Bruyne is ook vast lid van het theatergezelschap Ontroerend Goed waar ze onder andere meespeelde in de stukken Pubers bestaan niet en Fight night.

Robbie Cleiren als Raf Deleu

Raf is partijvoorzitter en heeft geen uitgesproken mening over kernenergie omdat dat niet tot de kernpunten van zijn partij behoort. De partij heeft ingestemd met de kernuitstap. Raf is bereid om dat te herbekijken als dat iets oplevert voor de partij.

Robby Cleiren begon na zijn opleiding aan het Antwerpse Conservatorium in 1994 samen met zijn klasgenoten Sara De Bosschere, Luc Nuyens en Sofie Sente de Roovers. Hij speelde in verschillende theaterstukken mee, waaronder Maria Stuart, All my sons en Oom Wanja. Verder speelde hij ook bij andere gezelschappen en toneelhuizen als TG STAN , KVS, De Kakkewieten, NTG, Kaaitheater. Hij was te zien in films als 'The Broken Circle Breakdown', 'De Helaasheid der Dingen', 'Dirty Mind', 'Het Vonnis', en televisieseries zoals 'Marsman', 'Clan', 'Cordon' en 'Deadline 14/10'.

Ruth Becquart als Nathalie Maes

Nathalie Maes is net zoals Michael Dendoncker een teamleider bij DA3. Terwijl Michael de sabotage van de kerncentrale onderzoekt, krijgt zij de zaak van de verdwijning van Elke Pauwels toegewezen. Nathalie en Michael blijken samen een verleden te hebben.

Ruth Becquart werd bij het grote publiek bekend dankzij haar rol als een van de zussen in 'Clan' en de series 'Chaussée d’amour' en 'Gent West' waarin ze de hoofdrol vertolkte. Ze was recent te zien in de Eén-reeksen 'Over Water' en 'Undercover'. Daarnaast speelde ze mee in films 'Brasserie Romantiek' en 'Dode Hoek'. Op de planken kon je haar zien in stukken van Het Toneelhuis, Het Paleis, BRONKS, Tg Stan en Abattoir Fermé.

Mathijs F. Scheepers als Frank Devuyst

Frank Devuyst is een ex–militair van de Special Forces. Hij zag daar hoe militairen niet het land dienen en het volk beschermen, maar pionnen zijn in een spel van regeringen en grote bedrijven om macht en grondstoffen. Hij walgt ervan. Wanneer hij tijdens een missie in Koerdistan verliefd wordt op een Koerdische Pershmerga, besluit hij de kant te kiezen van haar volk.

Mathijs F. Scheepers kennen we van 'Vermist', 'Spitsbroers' en 'Gent West', maar tegelijkertijd schitterde hij de afgelopen jaren in diverse buitenlandse producties als 'Dunkelstadt', 'Hassel' en 'Spider in the Web'. Hij is binnenkort te zien in de duurste film ooit in Nederland: 'De Slag om de Schelde'. Hij speelt al jaren mee in zijn gezelschap SKaGeN, waarmee hij in volle lockdown een nieuw format, WatchApp, bedacht.

Tom Ternest als Kristof Vandersteen

Kristof Vandersteen is Minister van Binnenlandse zaken. Hij is erg ambitieus en aast op de stoel van Annemie.

Tom Ternest studeerde af aan het Herman Teirlinckinstituut onder Dora van Der Groen. Hij speelt in voorstellingen van onder andere Studio Orka, Compagnie Cecilia en De Spil. Hij stond eveneens mee aan de wieg van Het Eenzame Westen, die voorstellingen in verschillende West-Vlaamse dialecten brengen. Ook op televisie is Tom geen onbekende meer: zo was en is hij te zien in 'Eigen Kweek', 'Cordon', 'Bevergem', 'Callboys' en '13 Geboden'.

Tom Van Bauwel als Gerrit Leemans

Gerrit is directeur van de Federale Politie en verantwoordelijk voor de anti-terreurdienst DA3 en de Cel geweld. Hij is dus de leidinggevende van Michael en Nathalie.

Tom Van Bauwel speelde als acteur in theaterproducties van theater Zuidpool, de KVS, ROTheate, NTGent en Het Nieuwstedelijk. Gedurende enkele jaren nam hij de functie van artistiek leider bij het Raamtheater voor zijn rekening. Naast zijn theaterwerk speelde hij mee in de reeksen 'Vermist', 'Sara', 'Ons Geluk', 'Code 37' en 'De Vijfhoek'. Ook de langspeelfilms 'Boys', 'Ad Fundum', 'Oeroeg' en 'Shades' staan op zijn palmares.

Regie en scenario

Regisseur Joël Vanhoebrouck

Joël Vanhoebrouck (1974) volgde op het RITCS de richting audiovisuele kunsten en studeerde in 1997 af met zijn kortfilm De tunnel. Enkele jaren later regisseerde hij zijn kortfilm 'Joséphine' met onder andere Yolande Moreau en Bouli Lanners, maar ook met Sara De Roo en Nand Buyl. De film werd op het Leuvense Kortfilmfestival bekroond als beste Vlaamse fictiefilm. Ondertussen is hij een vaste waarde in het Vlaamse fictieland en zat hij in de regiestoel voor tal van succesvolle fictiereeksen zoals 'Dubbelleven', 'De Infiltrant' en alle seizoenen van 'Eigen Kweek' die hij samen met scenarist en showrunner Philippe De Schepper maakte.

Scenarist Philippe De Schepper en Joël Vanhoebrouck vormen ondertussen al enkele jaren een topteam.

Philippe De Schepper, showrunner en scenarist

Philippe De Schepper studeerde in 1996 af als regisseur aan het RITCS. In 1999 schoolde hij zichzelf om tot scenarist en sinds 2006 is hij aan de slag als showrunner waarbij hij zelf series bedacht, die uitwerkte met andere scenaristen (meestal met Bas Adriaensen), en zelf ook produceerde voor productiehuis Eyeworks Film & TV Drama. Philippe creëerde de series 'Vermist', 'Dubbelleven', 'Rang 1', 'Eigen Kweek' en 'De Infiltrant'.

Bas Adriaensen, coscenarist

Bas Adriaensen heeft een diploma Communicatiewetenschappen op zak en volgde een postgraduaat schrijven aan het RITCS. Sindsdien schreef hij voor de VRT aan series zoals 'Recht op Recht', 'Sedes en Belli' en 'Witse'. Nadien werd hij de vaste schrijfpartner van Philippe De Schepper en werkte hij mee aan 'Vermist', 'Dubbelleven', 'Rang 1', 'Eigen Kweek' en 'De Infiltrant'.

Geert Verbanck, coscenarist

Geert Verbanck heeft een diploma Communicatiewetenschappen op zak. Hij schreef het scenario voor de kortfilm Tanghi Argentini die in 2008 een Oscarnominatie op zak steekt. Na eerst als journalist te werken, is Geert nu fulltime scenarioschrijver. Hij schreef al mee aan de langspeelfilms 'Café Derby' en 'The Best of Dorien B.' en aan de reeks '13 Geboden'.

'Black-Out' is een productie van jonnydepony voor Eén.

'Black-Out', vanaf 22 november elke zondag om 20.50 uur op Eén of via de VRT NU app.