Nieuwe seriezender CAZ 2 start op maandag 2 maart

logo CAZ 2 logo

Elke dag Vlaamse en internationale series. Dat is wat de kijker vanaf maandag 2 maart 2020 mag verwachten op de nieuwe seriezender CAZ 2. Zo zullen voor het eerst de Walter Presents-series - tot nu toe enkel online te bekijken via VTM GO - op een lineaire zender te zien zijn.

CAZ 2 brengt ook reeksen als 'Clan', 'Cordon' en 'Mr. Robot', vaak met verschillende afleveringen op één avond na elkaar.

Maandag misdaad, dinsdag & woensdag Walter Presents, donderdag actie, vrijdag fantasy & horror, drama in het weekend

CAZ 2 brengt elke weekdag een Vlaamse topreeks als 'Cordon', 'Clan' of 'Zuidflank'. Op maandagavond staan er om 20.40 uur steevast internationale misdaadreeksen gepland. De zender start op 2 maart met 'Snowfall', de misdaadreeks waarvan landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah de eerste afleveringen hebben geregisseerd.

Dinsdag- en woensdagavond zijn voor Walter Presents: Walter Iuzzolino, een gepassioneerde Italiaanse dramafan, gaat wereldwijd op zoek naar de beste niet-Engelstalige fictiereeksen. De actiethriller 'Fugitives', een Chileense HBO-reeks, en de Argentijnse titel 'The Cleaning Lady' bijten de spits af in de eerste week. Op donderdag zijn er actiereeksen, met de Amerikaanse 'SWAT' bij de start. Op vrijdagavond staan fantasy- en horrorreeksen op de agenda, met als eerste de Amerikaanse horrorreeks 'Blood Drive'.

In het weekend is er een portie drama. CAZ 2 start op zaterdag 7 maart met een 'Dawson's Creek'-marathon. Het weekend wordt op zondag afgesloten met een filmthriller, gevolgd bij de start door de Amerikaanse comedy/dramareeks 'Girlfriends’ Guide To Divorce'.

VTM KIDS en VTM KIDS Jr. smelten samen tot één lineaire zender: VTM KIDS

CAZ 2 neemt het lineaire signaal over van VTM KIDS Jr. De kijkers van VTM KIDS Jr. kunnen vanaf 2 maart terecht op VTM KIDS dat programma’s van VTM KIDS Jr. overneemt. Ook het populaire VTM KIDS-blok bij VTM blijft een belangrijke. Daarnaast wordt het online aanbod van kinderprogramma’s op VTM GO uitgebreid. Kinderen kijken namelijk steeds meer online: zo haalt het kinderaanbod op VTM GO maandelijks meer dan 1 miljoen views. Dankzij een samenwerking met Nickelodeon en Nick Jr. wordt het aanbod op VTM GO uitgebreid met titels zoals Spongebob, Henry Danger en Paw Patrol.

CAZ 2 is te vinden op kanaal 23 (Telenet), kanaal 18 (Proximus) en kanaal 19 (Orange).