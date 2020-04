Nieuwe serie 'Run' vanaf maandag 13 april op Play More

'Run' is de nieuwe serie van het duo Vicky Jones en Phoebe Waller-Bridge, die ook samenwerkten aan het succesvolle (en hilarische) 'Fleabag' en 'Killing Eve'.

Phoebe Waller-Bridge is co-executive producer maar vertolkt ook een kleine rol in in 'Run'.

7 afleveringen lang volgen we dertigers Ruby (Merritt Wever, 'Marriage Story') en Billy (Domhnall Gleeson, bekend uit de 'Star Wars-franchise''), die tijdens hun studentenjaren een pact sloten met elkaar: als één van de twee ‘RUN’ sms't en de andere sms't hetzelfde terug, dan zouden ze alles laten vallen, vertrekken en samen doorheen het land reizen. De opzet van Run klinkt als een romantische komedie, maar volgens de genrebeschrijving van HBO is 'Run' ook een thriller: een interessante combinatie…