Nieuwe seizoenen van 'Temptation Island' en 'Goedele On Top' op VIJF

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Na heel wat speculatie over het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' is het nu zeker. Nieuwe afleveringen zijn in februari te zien op VIJF.

Het aantal dagelijkse push ups van de vrijgezellen, welke vurige uitspraken de nieuwe kandidaten ditmaal zullen spuwen, welke en hoeveel koppels er zullen deelnemen aan deze editie, hoeveel kampvuren er zullen worden aangestoken, is er alvast één kogel door de kerk der verleiding: VIJF brengt dit voorjaar zowel de ultieme relatietest als 'Goedele on Top' opnieuw naar Vlaanderen.

Het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' zal in februari bij VIJF te zien zijn.