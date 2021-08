Nieuwe reeks 'Monster Beach' op Cartoon Network

Foto: © Day One MPM 2021

Strand? Check! Zee? Check! Zon? Check! Monsters? Niet meteen wat je op een zomerse strandvakantie verwacht, maar op 'Monster Beach' is dat doodgewoon. Surfen met trollen of zonnebaden met zombies, het kan allemaal in deze splinternieuwe animatiereeks van Cartoon Network.