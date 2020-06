Nieuwe programma's en vaste waarden kleuren de zomer van Radio 1

Vanaf maandag 29 juni start de zomer op Radio 1 met een aantal nieuwe programma's. Het dagelijks zomerprogramma 'Aperitivo' zorgt voor interessante gespreksstof voor de zomeravond.

Ver weg van alle verstrooiing gaat Annemie Peeters in 'De Boshut' met haar gasten op zoek naar de essentie. Lieven Vandenhaute en André Vermeulen maken aan boord van de 'Trans Europa Express' een reis langs de Europese liedkunst. Frank Vander linden geeft een inkijk in zijn eigen 'Mooiste Liedjes ter Wereld'. En Lieven Van Gils zorgt samen met zijn gasten voor boekentips in 'Zomerhuis met Boeken'. Daarnaast zijn er nog de traditionele zomerse sterkhouders als 'De Zomer van' en '#weetikveel'. En blijven 'De Ochtend' en 'De Wereld Vandaag' op post voor de nodige duiding bij de actualiteit.

Nieuw

'Aperitivo'

De wereld stopt niet met draaien na 'De Wereld Vandaag'. Tussen 18.00 en 19.00 uur maken Sven Speybrouck, Babette Moonen en Korneel De Clercq beurtelings tijd voor de belangrijkste bijzaken van de dag. 'Aperitivo' geeft een brede kijk op de actualiteit, met een eindeloze variatie aan onderwerpen. De enige constante? Het zijn dingen die vandaag gebeuren, waarvan je nog niet wist dat je ze wilde weten – al was het maar omdat je ze nadien kan doorvertellen. Gespreksstof voor je zomeravond, maar ook gewoon een bak fijne zomerplaten en een goede ouderwetse quiz met boeiend nieuws van de dag.

'Aperitivo' met Sven Speybrouck, Babette Moonen en Korneel De Clercq, elke weekdag van 18.00 tot 19.00 uur op Radio 1.

'De Boshut'

Elke zaterdagmiddag in de zomer ontvangt Annemie Peeters een bekende Vlaming in haar boshut. Létterlijk in een hut diep in het bos. Ver weg van comfortzones, van applaus en van verstrooiing. En wifi is er ook al niet. Welke 'onbekende Vlaming' komt dan boven? En is die aangenamer, of net niét, dan zijn/haar publieke versie?

'De Boshut' met Annemie Peeters, elke zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur op Radio 1.

'Trans Europa Express'

Vanaf zaterdag 4 juli rijdt de 'Trans Europa Express' weer uit. Niet op de sporen, maar op de radio. Lieven Vandenhaute en André Vermeulen nemen namelijk iedereen mee op een adembenemende reis door de tijd en de ruimte. Van het Rome van 1967 naar het Stockholm van 2020 en van daar misschien wel naar Praag in de jaren 80. Welke muziek draaien onze collega's van de Oostenrijkse radio? Wat staat er in de hitparade in Zagreb? We hebben vaak geen idee. Tegelijk is er een enorm archief van Europese liedkunst die door de Vlaamse radio al te vaak vergeten wordt. Niet door André Vermeulen, die al decennia met grote belangstelling het Eurovisiesongfestival voor de VRT volgt en onderweg een indrukwekkende platenverzameling heeft aangelegd. Daarvan laat hij iedereen proeven, op de 'Trans Europa Express'.

'Trans Europa Express' met André Vermeulen en Lieven Vandenhaute, in juli elke zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur; in augustus elke zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur op Radio 1.

'De Mooiste Liedjes ter Wereld'

Vanaf zondag 5 juli grasduint opperMens Frank Vander linden in zijn eigen persoonlijke speeltuin. Zelf zegt hij hierover: 'Al bijna twee jaar post ik op mijn privé-Facebook-pagina elke dag zonder fout een Mooiste liedje ter wereld (al dan niet met filmpje). Alle liedjes vloeien op 'hun' dag dan over naar een Spotify-speellijst die nu toch al zo'n 650 titels bevat. Ik probeer grondig en afwisselend te werk te gaan, en ondertussen voel ik mij een soort spoorzoeker naar de mooiste liedjes ter wereld. Het is als Pokémon verzamelen: een hobby, maar ik kan mezelf wel wijsmaken dat ik het ook voor mijn werk doe. Een liedjesschrijver kan altijd wel wat goeie voorbeelden gebruiken. Maar bovenal blijf ik het fijn vinden om te sprokkelen, te zoeken of te (her)ontdekken. Er zijn geen normen, alleen twee sleutelwoorden die elkaar moeten vinden: schoonheid en ontroering.'

'De Mooiste Liedjes ter Wereld' met Frank Vander linden, elke zondag van 11.00 tot 13.00 uur op Radio 1.

'Zomerhuis met Boeken'

Het huisarrest van de afgelopen weken heeft de boekenstapels op onze nachtkastjes gevoelig doen slinken. Misschien gaapt daar nu wel een treurige leegte, op dat nachtkastje. Net nu we tegen een lange zomer op het thuisfront aankijken. Daar gaat Lieven Van Gils iets aan doen. Deze zomer praat hij elke zondag over een boek. Eén boek per week, zodat iedereen inspiratie vindt om het stapeltje weer aan te vullen. Fictie en non-fictie. Nederlands - en anderstalig. Van debuut tot gevestigde waarde, van Literatuur met hoofdletter tot laagdrempelige pageturner. Recente boeken, dat wel, waar de gasten iets mee hebben. De eerste pennenvruchten van fotograaf Stephan Vanfleteren, de nieuwste van Sandro Veronesi, tot zelfs een roman die op café werd geschreven... Het is mogelijk, of eerder heel waarschijnlijk, dat er eind deze zomer opnieuw negen boeken op je nachtkastje liggen.

'Zomerhuis met Boeken' met Lieven Van Gils, elke zondag van 13.00 tot 14.00 uur op Radio 1.

Muzikale zomeravonden

De hele zomer lang kunnen luisteraars 's avonds genieten van fijne zomermuziek in 'Zomerland', elke weekdag van 19.00 tot 22.00 uur met Ayco Duyster, Wouter Mattelin of Michäel Robberechts. 'Zomerland' is de ideale soundtrack bij mooie zomeravonden, in de auto, bij een bbq of op weg naar een terrasje.

Ook Floris Daelemans garandeert de hele zomer lang de beste Belgische muziek in 'Belpop Late Night', elke weekdag van 22.00 tot 23.00 uur.

Vaste waarden

Naast de nieuwe zomerprogramma's kunnen de Radio 1-luisteraars ook genieten van de vertrouwde zomerformats:

'De Zomer Van', elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur met Annelies Moons of Evert Venema

'#weetikveel', elke weekdag van 12.00 tot 13.00 uur met Karolien Debecker of Kobe Ilsen

'LaLaLiebens', elke weekdag van 13.00 tot 16.00 uur met Ise Liebens

'Classics Party', elke zaterdagavond in juli van 19.00 tot 22.00 uur

Een aantal vaste waarden blijven ook in de zomer op post:

'De Ochtend', elke weekdag van 6.00 tot 9.00 uur

'De Wereld Vandaag', elke weekdag van 16.00 tot 18.00 uur

'Vox', elke zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur

'Belpop', elke zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur

'Classics', elke zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur (of tot 17.00 uur in augustus)

'Sporza op zaterdag', vanaf 18.00 uur

'Sporza op zondag', vanaf 14.00 uur