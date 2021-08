Nieuwe luistercijfers! Nostalgie stabiel, NRJ blijft (piep)klein

In de CIM-cijfers die zopas werden bekendgemaakt haalt Nostalgie een marktaandeel van 6,7% in de algemene doelgroep 12+, waarbij de stijging in luisterduur zich verder zet. NRJ noteert een gecumuleerd marktaandeel van 0,6% op haar doelgroep 25-34.

Het CIM maakte de nieuwe radiobereikcijfers bekend voor de periode maart - juni 2021. Opvallend in deze golf is dat er in het algemeen minder naar de radio geluisterd is. De volledige markt daalt met bijna 4% op het vlak van dagelijks bereik. Nostalgie behaalt op de doelgroep 12+ een marktaandeel van 6,7% en noteert een stijging in luisterduur tot 203 minuten. Het is de eerste keer dat Nostalgie de symbolische grens van 200 minuten voorbij steekt. Zoals ook bij vorige metingen zien we daar een toename. Eind 2018 had Nostalgie een luisterduur van 151 minuten, nu dus 203. Uiteraard gaat dit maar om één meting en is het belangrijk om een aantal golven te cumuleren. In die cumul blijft Nostalgie, in vergelijking met de vorige cumul, stabiel met een marktaandeel van 7%.

Managing director Radio, Tom Klerkx: 'Het is opvallend dat er in één meting zo’n verschillen zijn qua dagelijkse bereik. We zien dat bij alle andere radiozenders terug keren. Een marktaandeel voor radio wordt bepaald door de combinatie bereik en luisterduur. Wat betreft dat laatste blijven we mooi op schema liggen en is het mooi dat we de grens van 200 minuten onafgebroken luisteren hebben kunnen breken. Gecumuleerd blijven deze cijfers ook stabiel en noteren we groei op alle andere parameters: beluisterde streams, app-downloads, web-visits, aantal votes bij muziek-acties, etc. Op 16 augustus zijn we gestart met ons najaar, waarbij we als vanouds focussen op onze populaire muziekacties, rond de 70’s, 80’s en 90’s. Met NRJ gaan we licht vooruit en blijven we inzetten op de jongere luisteraars. De groei van het station zit vooral bij die doelgroepen. Ook daar hebben we met NRJ Delivery een hele leuke actie klaarstaan.'