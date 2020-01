Nieuwe gasten voor 'De Columbus'

Foto: Eén - © VRT 2019

Het derde seizoen van het erg populaire programma 'De Columbus', waarin Wim Lybaert er met een bekende Vlaming op uit trekt, is pas later dit voorjaar te zien op En, maar we kennen al wel twee gasten. Maaike Cafmeyer en Ingeborg zullen namelijk meerijden met 'De Columbus'. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

'We hebben niet getwijfeld toen Wim ons vroeg', laten Cafmeyer en Ingeborg weten. 'De Columbus is een erg ontwapenend programma. Zo'n simpel concept, maar toch zo'n mooie televisie', vertelt Maaike Cafmeyer. Ook Ingeborg heeft er alvast zin in. 'Wim is een goede tv-maker die weet wat hij doet. Dit soort televisie geeft me hoop voor de toekomst', besluit ze.



Bron: Het Laatste Nieuws