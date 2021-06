Nieuwe fictiereeks van Tom Lenaerts en Paul Baeten in de maak: 'Twee Zomers'

Eén werkt samen met productiehuis Panenka aan de nieuwe psychologische thrillerreeks 'Twee Zomers'. De serie vertelt het verhaal van een groep boezemvrienden die in conflict komen wanneer een aantal van hen wordt afgeperst met iets dat 30 jaar geleden is gebeurd.

De reeks speelt zich af op twee tijdsniveaus: in het heden en in de jaren '90. Het scenario is van Tom Lenaerts en Paul Baeten. De hoofdrollen worden gespeeld door een mix van bekende namen en nieuw talent.

Het verhaal

Het begon dertig jaar geleden: een groep levenslustige jonge twintigers wil nog één vakantie lang feesten voor het serieuze leven begint. Maar dat loopt helemaal fout wanneer een van hen om het leven komt bij een tragisch incident.

Dertig zomers later nodigen An en Peter, het meest succesvolle koppel van de groep, dezelfde groep vrienden van toen uit om de verjaardag van An te vieren tijdens een lang weekend op een eilandje voor de Franse Azurenkust. De champagne staat koud en het zwembad zorgt voor verfrissing: dit wordt een onvergetelijk weerzien voor de intussen levenslustige jonge vijftigers.

En onvergetelijk wordt het zeker...

Maar nog voor het feest echt kan losbarsten, is het al voorbij: er duikt een video op van de noodlottige avond tijdens die vakantie van dertig jaar geleden. Als die beelden openbaar zouden worden, dan ontploft het potje dat al die tijd gedekt bleef, in ieders gezicht en worden hun zorgvuldig opgebouwde levens volledig verwoest.

Meteen is iedereen verdacht en het vertrouwen in de groep volledig zoek. Niemand kan het eiland verlaten voor de waarheid eindelijk aan het licht komt....

Ronkende namen

'Twee Zomers' kan uitpakken met ronkende namen als Koen De Bouw, Kevin Janssens, Ruth Becquart, Inge Paulussen, Herwig Ilegems, An Miller, Sanne Samina Hanssen en Tom Vermeir. Hun jongere zelf in de jaren '90 wordt vertolkt door acht nieuwe talenten: Tijmen Govaerts, Tine Roggeman, Felix Meyer, Lukas Bulteel, Vincent Van Sande, Louise Berger, Marieke Anthoni en Bjarne Devolder.

Het scenario van 'Twee Zomers' werd geschreven door Tom Lenaerts en Paul Baeten. Na het succes van 'Over Water' slaan ze dus opnieuw de handen in elkaar. Tom Lenaerts zorgt zelf voor de regie, samen met Brecht Vanhoenacker. De productie is in handen van Kato Maes. Het grootste deel van de opnames van 'Twee Zomers' is achter de rug, in het najaar volgen nog enkele draaidagen.

'Twee Zomers' is een productie van Panenka voor Eén, in coproductie met Netflix. De reeks komt tot stand met de steun van de Belgische Tax Shelter en de Franse Tax Rebate voor Internationale Producties, in samenwerking met Année Zéro. De internationale distributie wordt verzorgd door FranceTV Distribution.

De reeks zal in 2022 te zien zijn op Eén en wordt nadien ook wereldwijd uitgebracht door Netflix. Zo kan 'Twee Zomers' een internationaal publiek bereiken en net als 'Beau Séjour', 'De Twaalf', 'Tabula Rasa' of 'Undercover' tonen wat Vlaanderen in zijn mars heeft op het gebied van kwaliteitsfictie.