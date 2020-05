Nieuwe datum voor afscheid Samson & Gert

Foto: © Studio 100 2019

Op 19 april zou Gert Verhulst normaal gezien afscheid nemen van zijn trouwe viervoeter Samson, maar het coronavirus besliste er anders over. Daarom is Studio 100 nu op zoek naar een nieuwe datum, en die is er nu. In december wordt Verhulsts dochter Marie het nieuwe baasje van Samson.

Dinsdag liet Studio 100 aan alle tickethouders weten dat de shows van april nu in december plaatsvinden. Voor de rest blijft alles hetzelfde. Iedereen behoudt zijn of haar plaats, maar tickets bijboeken is niet meer mogelijk. Gert kan nu eindelijk uitkijken naar zijn 'pensioen', en ook voor Marie, die eigenlijk nu al aan Samsons zijde zou moeten staan, is dit goed nieuws.

Aftellen tot december dus, en hopen dat het coronavirus niet opnieuw roet in het eten gooit.



Bron: Het Laatste Nieuws