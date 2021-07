Nieuwe afleveringen 'Vive le Vélo' voor WK wielrennen

Eind september wordt het WK wielrennen bij ons in Vlaanderen gehouden. Reden genoeg voor Karl Vannieuwkerke om zijn tafel van 'Vive le Vélo' weer boven te halen voor een nieuwe reeks afleveringen van de populaire wielertalkshow.

Fans zaten de afgelopen Ronde van Frankrijk een beetje op hun honger, want als gevolg van het WK wielrennen was 'Vive le Vélo' maar één week te zien. In minder drukke sportzomers volgt het wielerprogramma met Karl Vannieuwkerke de Tour van start to finish.

Maar niet getreurd, want 'Vive le Vélo' keert dit jaar nog eens terug op Eén. Naar aanleiding van het WK wielrennen dat dit jaar in ons land wordt georganiseerd, komen er negen nieuwe afleveringen, van 18 tot 26 september.

Het is niet de eerste keer dat 'Vive le Vélo' aandacht besteedt aan andere wedstrijden dan de Ronde van Frankrijk. Al enkele jaren is de talkshow ook te zien in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

Bron: Het Nieuwsblad