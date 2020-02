Nieuw seizoen 'Vandaag' komt eraan!

Foto: Eén - © VRT/Segraphy 2019

Vanaf 17 februari presenteert Danira Boukhriss Terkessidis het tweede seizoen van haar talkshow 'Vandaag' op En. Het eerste seizoen was tussen september en oktober te zien.

Na de laatste aflevering van 'Vandaag' kreeg 'First dates' een plaats in het laatavondblok van Eén. Momenteel is 'Dertigers' te zien op dat uur, maar vanaf maandag 17 februari blikken we weer terug op de voorbije werkdag. 'Vandaag' is de opvolger van 'Van Gils en Gasten' waarin Danira Boukhriss Terkessidis samen met enkele gasten enkele grote en minder grote verhalen van de dag bespreekt. Het eerste seizoen was gemiddeld goed voor zo'n 400.000 kijkers. 'Vandaag' loopt tot eind maart, nadien kijken we in 'Vive le vélo' vooruit naar de Ronde Van Vlaanderen.



'Vandaag', vanaf maandag 17 februari op Eén.



Bron: Het Nieuwsblad.