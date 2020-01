Nieuw seizoen van Homo universalis in 'Iedereen Beroemd'

Foto: Eén - © VRT 2020

Vanaf vrijdag 24 januari is de populairste spelrubriek terug op En: Homo universalis in 'Iedereen Beroemd'. Daarin gaan 100 nieuwe mannen en vrouwen dagelijks een uitdaging aan in de hoop gekroond te worden tot de nieuwe homo universalis.

Op vrijdag 24 januari leren de kijkers de nieuwe kandidaten al kort kennen. Vanaf maandag 27 januari start de afvalrace dan echt met een dagelijkse opdracht, zoals aardappels opvangen op een vork, een espadrille zo ver mogelijk wegschoppen, een ketting maken met elastiekjes, zoveel mogelijk uienringen snijden, en een nestkastje bouwen. Nieuw dit jaar is dat die proeven niet steeds op de vaste locatie plaatsvinden. Af en toe maakt de ploeg een uitstap: zo krijgen de kandidaten al zeker een week lang opdrachten op een ijspiste, en zijn er nog andere verrassende locaties.

Elke dag valt er iemand af. Tot er maar één man of vrouw overblijft: dé homo universalis. De winnaar kan genieten van een jaar lang gratis vakanties, aangeboden door Sunweb. Daarnaast krijgt hij of zij natuurlijk de eer om de exclusieve titel van homo universalis te dragen. Walter Grootaers voorziet ook dit seizoen van gepast commentaar.

Enkele bijzondere cijfers uit het nieuwe seizoen:

- Dit seizoen nemen 50 mannen en 50 vrouwen deel aan Homo universalis.

- De jongste deelnemer is 18 jaar: Mohammed uit Lokeren. Hij wordt dit jaar 19. Bert uit Kessel-Lo is met 75 jaar de oudste deelnemer.

- Maar liefst vijf 70-plussers doen een gooi naar de titel van Homo universalis, terwijl er twee kandidaten nog 20 moeten worden.

- De gemiddelde leeftijd van de 100 kandidaten is 44 jaar.

- Een opvallende kandidaat dit jaar is Bart, een 44-jarige dove bakker uit Zedelgem.

- Dit jaar is provincie Antwerpen, met 30 kandidaten, de best vertegenwoordigde provincie - net als vorig jaar trouwens. Oost-Vlaanderen volgt met 25 deelnemers. Maar misschien kan een van de 18 West-Vlamingen zich wel tot winnaar kronen, zoals de voorbije twee seizoenen het geval was? Uit Vlaams-Brabant maken 12 deelnemers kans op de titel, uit Limburg 11. Ook uit Wallonië wagen 2 kandidaten hun kans, net als 1 deelnemer uit Brussel. - En het spel is zelfs populair over de landsgrenzen: 1 deelnemer komt uit Nederland.

Nieuwe rubrieken in 'Iedereen Beroemd'

'100 jaar Oostkantons' - nieuwe rubriek van Marnix Peeters

Dit jaar behoren de Oostkantons exact 100 jaar tot België. Sinds 1920 maken ze deel uit van ons land. Marnix Peeters, die er zelf woont, brengt vanaf woensdag 19 februari een rubriek over zijn thuisstreek. Hij trekt rond in de Oostkantons, feliciteert zijn medebewoners met de heuglijke verjaardag, en polst onderweg naar hun gewoontes en eigenaardigheden.

'Lam Gods'

Er wordt nog iets anders gevierd dit jaar: 2020 is namelijk het Van Eyck jaar. Hoe zou het Lam Gods eruit zien als het vandaag gemaakt werd? Iedereen beroemd zorgt voor een eigentijdse interpretatie van het kunstwerk. Twaalf hedendaagse kunstenaars kiezen een paneel uit het beroemde veelluik en maken er hun eigen versie van in deze nieuwe rubriek, in samenwerking met de Stad Gent. Die kunstenaars beperken zich niet tot pure schilderkunst… want de interpretatie is niet alleen eigentijds, ook eigenwijs. Onder andere Jan Matthys (fotografie), Herr Seele (schilderkunst/olieverf) en Patsy Van Damme (goudsmid) laten zich inspireren door Van Eyck.

Ook te zien in 'Iedereen Beroemd'

De populaire rubriek 'Op kot', waarin negen Leuvense studenten worden gevolgd, loopt door en is elke dinsdag en vrijdag te zien. Reporter Wouter Deboot fietst steeds nog 'Dwars door Oceanië', en ook 'De week van', 'Het antwoordapparaat' en 'De creche' lopen door. Daarnaast werkt de redactie momenteel aan enkele nieuwe rubrieken, die later dit voorjaar nog te zien zijn in 'Iedereen Beroemd'.

'Iedereen Beroemd', elke weekdag om 19.40 uur op Eén.