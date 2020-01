Nieuw seizoen van 'Dertigers' op komst

Foto: Eén/VRT - © Warner Bros. België 2019

Vanaf maandag start het tweede seizoen van 'Dertigers' op Eén, maar volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws zijn er al plannen voor een derde seizoen.

Nadat het eerste seizoen over een groep vrienden in Antwerpen zowel online als op tv scoorde, besliste de VRT vrijwel meteen om een tweede seizoen te maken. En daar stopt het niet bij, want nog voor de nieuwe afleveringen te zien zijn, maakt de openbare omroep al bekend dat er plannen zijn voor een derde seizoen. Momenteel is jaargang drie in preproductie, later dit jaar volgen de opnames.



'Dertigers', vanaf 6 januari van maandag tot donderdag op Eén.



Bron: Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws