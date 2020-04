Nieuw seizoen 'Spoed 24/7' volgt boeiende spoedgevallendienst UZ Gent

Foto: Eén - © VRT 2020

Na 4 succesvolle documentairereeksen van 'Spoed 24/7' over de spoedgevallendienst van het UZ Leuven (gemiddeld 1.126.202 kijkers; 4+, Live+7), verplaatsen de makers hun 60 vaste camera's naar de spoedgevallendienst van het UZ Gent.

6 weken lang, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 werd daar gefilmd in de onderzoeksboxen, de kritieke zone, de operatiezalen… De kijker volgt vanop de eerste rij de verhalen over mensen die op een van de moeilijkste en meest emotionele momenten in hun leven worden geholpen door een team van bijzonder gedreven artsen, verpleegkundigen en ambulanciers. Door het pure registreren met vaste camera’s wordt de zorg niet verstoord, en kan het uitstekende werk op de spoedgevallendienst getoond worden zoals het zich afspeelt.

Deze reeks werd gefilmd voor er van het coronavirus sprake was. Maar als 'Spoed 24/7' iets duidelijk maakt, is het dat de artsen, verpleegkundigen en ambulanciers zeker niet alleen in deze coronatijden respect en bewondering verdienen. 'Spoed 24/7' toont de inzet, het doorzettingsvermogen en de professionaliteit van het personeel en de medische teams van het UZ Gent. Teams die dag en nacht klaar staan om mensen in nood te helpen. Zeker in deze tijden een eerbetoon aan de medische sector.

Prof. dr. Peter De Paepe, diensthoofd Spoedgevallen: 'De opnames voor deze afleveringen van 'Spoed 24/7' vonden vorig jaar plaats. Onze Spoedgevallendienst ziet er vandaag anders uit. Door de coronacrisis hebben we een nieuwe eenheid ingericht. Zo houden we patiënten die vermoedelijk COVID-19 hebben strikt gescheiden van andere patiënten. Want ook mensen die niet besmet zijn met het coronavirus en dringende medische hulp nodig hebben, kunnen op ons rekenen. En zo ziet onze Spoedafdeling er dan toch nog een beetje hetzelfde uit als in de afleveringen. Want wat je ziet in het programma vindt ook vandaag plaats: onze mensen staan dag en nacht klaar om patiënten en hun families zo goed en zo warm mogelijk te helpen.'

Stef Soetewey, producent 100.000Volts: 'Met gemiddeld 22.000 ambulante spoedopnames per jaar is UZ Gent een van de grootste spoedgevallendiensten van het land. De variatie aan verhalen is opnieuw bijzonder groot. De sterkte van de reeks is de herkenbaarheid van deze verhalen. Het kan iedereen overkomen. 'Spoed 24/7' toont dat hoe ziek mensen ook zijn, er altijd een medisch team klaarstaat om te helpen.'

Aflevering 1 (27 april)

Daniel werkt in hoogspanningscabines. Vandaag liep het mis. Een vlamboog trof hem in het aangezicht. Tania heeft longkanker. De ziekte is helaas al te ver gevorderd om nog te genezen, en dat is moeilijk om te aanvaarden. Quinten is amper één maand oud. Hij heeft sinds vannacht veel moeite met ademen en hij heeft geen fut meer. Liv kan zelf niet vertellen wat er gebeurd is. Ze krijgt immers haar mond niet meer dicht omdat haar kaak uit de kom is.

Spoed 24/7 is een programma van 100.000Volts voor Eén.

'Spoed 24/7: vanaf 27 april elke maandag om 20.10 uur op Eén.