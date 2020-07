Nieuw seizoen 'Niveau 4' in Gent eerst op Play en Play More

Foto: VIER - © SBS Belgium 2018

In 'Niveau 4' biedt televisiemaker Eric Goens opnieuw een spectaculaire blik achter de schermen bij politiekorpsen in Belgische centrumsteden. Dit seizoen strijkt Goens neer in Gent.

'Niveau' 4 is inmiddels aan zijn derde seizoen toe: de voorbije reeksen scoorden niet alleen erg goed maar brachten ook ruwe en bij momenten ontnuchterende beelden op achter de schermen van de interventieteams van politiekorpsen in ons land. Ze gaven ook een verhelderend inzicht in hoe politie de dagelijkse strijd aangaat tegen terorrisme en criminaliteit in steden zoals Brussel, Hasselt, Sint-Niklaas, Aalst... en nu ook Gent.

De actie, de scherpe blik van Goens en de vinger op de wonde: het zijn de perfecte ingrediënten voor een indrukwekkende True Crime van eigen bodem. Hij filmt op de achterbank van politiecombi’s beelden tijdens interventies en patrouilles die vooral ’s nachts uit de hand durven lopen. In de trailer zien we alvast fragmenten van spannende achtervolgingen, arrestaties, drugscontroles en drugsrazzia’s in de Arteveldestad.

Afleveringen 1 tot 4 kan je vanaf 6 juli in Play & Play More bekijken. Het tweede deel (afl. 5 tot 9) van seizoen 3 zal vanaf 20 juli beschikbaar zijn. Seizoen 1 en 2 kan je alvast nu ook inhalen in Play & Play More.