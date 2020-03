Nieuw seizoen 'Down the Road' met deelnemers uit seizoen 1 naar Fins Lapland

Foto: Eén - © VRT 2020

Eén heeft leuk nieuws voor alle fans van 'Down the Road': het programma keert later terug met een bijzonder vierde seizoen. Dieter Coppens trok er opnieuw op uit met de 'Down the Road'-groep uit het eerste seizoen: Kevin, Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn.

De groep ging op hun grootste avontuur tot nu toe: naar Fins Lapland. En natuurlijk konden ze in die koude rekenen op elkaars warmte en vriendschap. Ze blikken intussen vanuit België terug op de fantastische reis.

Pittig avontuur naar het hoge noorden

Heel Vlaanderen geniet al drie seizoenen lang van de buitenlandse avonturen van de verschillende reisgenoten. Momenteel is het derde seizoen nog op antenne, maar een tijd geleden trok de groep van het eerste seizoen weer samen op pad voor een nieuw avontuur. Voor deze zes was het intussen al een hele tijd geleden dat ze samen op die allereerste reis gingen. Sindsdien is er veel veranderd in hun leven, en de 'Down the Road'-ervaring heeft voor velen enkele belangrijke stappen naar zelfstandigheid versneld. De reüniereis is de ideale gelegenheid om samen wat quality time door te brengen en te horen hoe ieders leven intussen veranderd is. Zo zijn Kevin en Lisa al een hele tijd een koppel, en bloeit er ook iets moois tussen heel wat andere bekenden uit 'Down the Road'.

Dieter en medebegeleidster Saar verrasten Kevin, Lore, Pieter, Lisa, Hélène en Martijn met het plan om er samen nog eens op uit te trekken, en daar moesten ze natuurlijk niet lang over nadenken. Omdat de zes intussen al wat gewoon zijn, wordt het het pittigste avontuur tot nu toe: een reis naar het hoge noorden. In Fins Lapland trotseren ze de kou, worden ze uitgedaagd tijdens een tocht met hondensledes, leven ze samen met een lokale rendierherder, gaan ze ijsklimmen, en nog veel meer. Maar de reis is niet enkel een spannend avontuur, want in de kou genieten ze nog extra van elkaars gezelschap en warmte. Intussen is de groep weer in België.

Momenteel kan iedereen op antenne nog genieten van het derde seizoen van 'Down the Road'. Het vierde seizoen is later te zien op Eén.